Україна отримає €560 млн від Європейського інвестиційного банку

Шмигаль підписав меморандум з головою ЄІБ Надією Кальвіно

Цьогоріч Україна отримає €560 млн для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Відповідний меморандум підписали з головою ЄІБ (Ред. – Європейського інвестиційного банку) Надією Кальвіно. Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить її до Європейського Союзу.

«Вдячні за стійку та постійну підтримку Європейського інвестиційного банку», – зауважив прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, що Канада направила до України 1,5 млрд доларів США – ці кошти допоможуть уряду, серед іншого, фінансувати соціальні програми допомоги українцям.