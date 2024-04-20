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Україна отримає €560 млн від Європейського інвестиційного банку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Україна отримає €560 млн від Європейського інвестиційного банку
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав меморандум з головою ЄІБ
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль підписав меморандум з головою ЄІБ Надією Кальвіно

Цьогоріч Україна отримає  €560 млн для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла, а також на проєкти, які підтримають наше економічне відновлення та український бізнес. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Відповідний меморандум підписали з головою ЄІБ (Ред. – Європейського інвестиційного банку) Надією Кальвіно. Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи», – йдеться у повідомленні.

Шмигаль наголосив, що меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить її до Європейського Союзу.

«Вдячні за стійку та постійну підтримку Європейського інвестиційного банку», – зауважив прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, що Канада направила до України 1,5 млрд доларів США – ці кошти допоможуть уряду, серед іншого, фінансувати соціальні програми допомоги українцям.

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Теги: Денис Шмигаль Україна гроші банк Меморандум

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