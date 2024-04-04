Аналітики назвали напрямок, де окупанти здійснили невдалий механізований штурм

Російські джерела стверджують, що окупанти обстрілюють українську матеріально-технічну і командну інфраструктуру на Куп’янському напрямку

Росія здійснила невдалий механізований штурм на захід від Кремінної та відновила обмежені штурми безпосередньо на захід від Сватового. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно здійснили невдалий механізований штурм розміром приблизно в роту на захід від Кремінної та відновили обмежені штурми безпосередньо на захід від Сватового станом на 3 квітня.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 квітня, показують, як українські сили відбивають посилений російський механізований штурм розміром у взвод на захід від Кремінної з оглядом від першої особи (FPV) безпілотниками, артилерією та протитанковими керованими ракетами.

Невідомо, коли російські сили здійснили цей штурм, але, ймовірно, це було нещодавно. Штурм свідчить про те, що російське командування віддає пріоритет на Лиманський напрямок і може ще більше активізувати темп своїх наступальних дій у цьому районі.

карта: ISW

2 квітня російські військові блогери заявили, що російські війська захопили українські опорні пункти на захід від Сватового, а український Генштаб 3 квітня повідомив, що російські війська провели невдалий штурм поблизу Андріївки (на захід від Сватового).

Російські війська влітку 2023 року проводили наступальні операції на захід від Сватового поблизу Райгородки, але з того часу рідко проводили штурми в цьому районі. Залишається незрозумілим, чи продовжуватимуть російські війська наступальні дії безпосередньо на захід від Сватового. Позиційні бої тривали в інших місцях уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна поблизу Синьківки (на північний схід від Куп’янська) та Білогорівки (на південь від Кремінної).

Російські джерела стверджують, що окупанти обстрілюють українську матеріально-технічну і командну інфраструктуру на Куп’янському напрямку. 3 квітня російські блогери показали, як російські війська атакують міст через річку Оскіл поблизу Куп’янська-Вузлового (безпосередньо на схід від Куп’янська). Російські війська пошкодили мости через річку Оскіл під час скоординованої ударної кампанії у вересні та жовтні 2023 року і, можливо, знову атакують переправи, намагаючись ізолювати простір бою на східному березі річки Оскіл.

Нагадаємо, що раніше аналітики повідомляли, що військові РФ нещодавно просунулися поблизу Авдіївки, починаючи тактичні атаки на двох напрямках одночасно.

До того ж ISW повідомив, що Росія захопила приблизно 305 квадратних кілометрів території України у період з 1 січня по 1 квітня 2024 року.