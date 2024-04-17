Отримання заморожених активів РФ: журналісти Reuters зробили невтішний прогноз для України

Заморожені активи Росії можуть піти на користь України, але не повністю

Україна не отримає всі гроші разом після конфіскації активів РФ

Навіть якщо країни Заходу ухвалять рішення про конфіскацію близько $300 млрд російських активів, які заморожені через санкції, Україна не зможе використати всю суму відразу. Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого представника Мінфіну США. Співрозмовник видання уточнив, що західні держави обговорюють різні варіанти, але жодна з них не передбачає такої можливості.

Однією з найперспективніших ідей є використання країнами G7 відсотків за замороженими активами як застава за кредитами чи облігаціями, випущеними для надання допомоги Україні. Зазначається, що докладно питання використання російських активів обговорюватиметься на зустрічі країн Великої сімки сьогодні, 17 квітня.

Видання також пише про те, що США та їхні союзники з Великої сімки (G7) продовжують вивчати низку можливостей розблокування майже 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів для допомоги Україні, заявила у вівторок міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Єллен сказала, що Сполучені Штати та G7 абсолютно віддані підтримці України, і вона закликала Конгрес схвалити терміново необхідну військову та бюджетну підтримку.

«Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, враховуючи значний негативний вплив війни на економіки в усьому світі», – сказала Єллен на пресконференції в кулуарах зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтоні.

«Я боюся, що Росія починає помічати ознаки того, що США та наші союзники втомлюються або їм важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їм надію, що вони зможуть пережити нас і чекати, поки наша рішучість зменшиться», – зазначила Джанет Єллен.

Але Україні потрібна постійна підтримки, і це є поштовхом до монетизації заморожених російських активів, додала вона. Міністерка фінансів США підкреслила, що обговорюється ряд можливостей, від прямого арешту активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон «дуже підтримує» нещодавні кроки Європейського Союзу щодо отримання доходу з відсотків від заморожених активів.

Сполучені Штати наполягають на тому, що в міжнародному праві є міцна основа для арешту російських активів, але Німеччина та Франція висловили занепокоєння щодо будь-якого такого кроку, стурбовані тим, що він може створити небезпечні прецеденти.

Раніше 16 квітня народний депутат від фракції «Європейська Солідарність», член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб повідомив, що ПАРЄ закликали передати заморожені активи РФ на відбудову України. За його словами, була затверджена відповідна резолюція. Також Асамблея закликає розширити дію резолюції і на активи російських олігархів в ЄС, які співпрацюють із Кремлем.