Головна Світ Політика
search button user button menu button

Отримання заморожених активів РФ: журналісти Reuters зробили невтішний прогноз для України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Отримання заморожених активів РФ: журналісти Reuters зробили невтішний прогноз для України
Заморожені активи Росії можуть піти на користь України, але не повністю
фото із відкритих джерел

Україна не отримає всі гроші разом після конфіскації активів РФ

Навіть якщо країни Заходу ухвалять рішення про конфіскацію близько $300 млрд російських активів, які заморожені через санкції, Україна не зможе використати всю суму відразу. Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого представника Мінфіну США. Співрозмовник видання уточнив, що західні держави обговорюють різні варіанти, але жодна з них не передбачає такої можливості.

Однією з найперспективніших ідей є використання країнами G7 відсотків за замороженими активами як застава за кредитами чи облігаціями, випущеними для надання допомоги Україні. Зазначається, що докладно питання використання російських активів обговорюватиметься на зустрічі країн Великої сімки сьогодні, 17 квітня.

Видання також пише про те, що США та їхні союзники з Великої сімки (G7) продовжують вивчати низку можливостей розблокування майже 300 мільярдів доларів із заморожених російських активів для допомоги Україні, заявила у вівторок міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Єллен сказала, що Сполучені Штати та G7 абсолютно віддані підтримці України, і вона закликала Конгрес схвалити терміново необхідну військову та бюджетну підтримку.

«Це гуманітарний і моральний імператив, а також економічна війна, враховуючи значний негативний вплив війни на економіки в усьому світі», – сказала Єллен на пресконференції в кулуарах зустрічі Міжнародного валютного фонду та Світового банку в Вашингтоні.

«Я боюся, що Росія починає помічати ознаки того, що США та наші союзники втомлюються або їм важче знаходити шляхи підтримки України, і це дає їм надію, що вони зможуть пережити нас і чекати, поки наша рішучість зменшиться», –  зазначила Джанет Єллен.

Але Україні потрібна постійна підтримки, і це є поштовхом до монетизації заморожених російських активів, додала вона. Міністерка фінансів США підкреслила, що обговорюється ряд можливостей, від прямого арешту активів до використання їх як застави, зазначивши, що Вашингтон «дуже підтримує» нещодавні кроки Європейського Союзу щодо отримання доходу з відсотків від заморожених активів.

Сполучені Штати наполягають на тому, що в міжнародному праві є міцна основа для арешту російських активів, але Німеччина та Франція висловили занепокоєння щодо будь-якого такого кроку, стурбовані тим, що він може створити небезпечні прецеденти.

Раніше 16 квітня народний депутат від фракції «Європейська Солідарність», член української делегації у ПАРЄ, президент Комітету ПАРЄ з міграції, біженців та переміщених осіб повідомив, що ПАРЄ закликали передати заморожені активи РФ на відбудову України. За його словами, була затверджена відповідна резолюція. Також Асамблея закликає розширити дію резолюції і на активи російських олігархів в ЄС, які співпрацюють із Кремлем.

Читайте також: Конфіскація заморожених активів Росії на користь України: Politico озвучило нову перепону
Теги: Вашингтон Європейська солідарність Німеччина санкції депутат війна гроші Україна президент росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні на лінії фронту діє кілька організацій, які займаються пошуком та вивезенням тіл загиблих
Ті, хто шукає тіла і рятує душі загиблих на війні репортаж
9 квiтня, 21:00
Путін знову став президентом РФ
Вибори Путіна. Перемогла війна Агресор
18 березня, 20:30
Попри втрату мами, Світлана Малькова продовжує брати участь у Кубку світу
Мінспорту: Мальковій доводиться змагатися з росіянами, які, фактично, підтримують вбивство її мами
22 березня, 17:04
«У мені іноді складається враження, що люди у Бразилії живуть на іншій планеті», – Андрій Мельник
Легендарний посол Андрій Мельник, якого перевели до Бразилії, визнав прикрий для українців факт
2 квiтня, 07:59
Вцілілих внаслідок падіння авіабомби евакуювали й тримають разом
Росіяни «загубили» авіабомбу біля вокзалу в окупованому Рубіжному
2 квiтня, 11:23
У березні 2022 року Coca-Cola оголосила про зупинення постачання інгредієнтів для своїх напоїв для російського ринку
The Insider: Coca-Cola значно збільшила свій прибуток у Росії за останній рік
6 квiтня, 03:36
Україні потрібно більше зброї, щоб стримати наступ росіян
Україні не вистачає зброї, щоб зірвати контрнаступ росіян: Зеленський шокував заявою
6 квiтня, 21:00
Збільшення витрат на приховану пропаганду для росіян може свідчити як про зниження рівня довіри до офіційних традиційних медіа
Кремль збільшив фінансування внутрішньої пропаганди – розвідка
11 квiтня, 17:34
Рішення про санкції щодо білоруських компаній є результатом скоординованих дій з Міністерством юстиції США та Федеральним бюро розслідувань
США та Канада ввели нові санкції проти Білорусі: список
Вчора, 08:59

Політика

Російські військові виходять із Карабаху
Російські військові виходять із Карабаху
План із закупівлі боєприпасів для України: прем'єр Чехії дав гучну обіцянку
План із закупівлі боєприпасів для України: прем'єр Чехії дав гучну обіцянку
Отримання заморожених активів РФ: журналісти Reuters зробили невтішний прогноз для України
Отримання заморожених активів РФ: журналісти Reuters зробили невтішний прогноз для України
«Загрожує безпеці мільярда людей»: адмірал НАТО розповів, яку нову гібридну війну веде Росія
«Загрожує безпеці мільярда людей»: адмірал НАТО розповів, яку нову гібридну війну веде Росія
Журналісти Bloomberg описали чотири сценарії відповіді Ізраїлю за атаки Ірану
Журналісти Bloomberg описали чотири сценарії відповіді Ізраїлю за атаки Ірану
Допомога Україні: Комітет розвідки США після секретного брифінгу терміново звернувся до Конгресу
Допомога Україні: Комітет розвідки США після секретного брифінгу терміново звернувся до Конгресу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Рекордний паводок. Президент Казахстану втер носа Путіну
21K
Атака на Чернігів: момент влучання потрапив на відео
18K
У Києві вздовж лінії метро просіла дорога (фото, відео)
5583
Закон про мобілізацію опубліковано: коли почнуть діяти нові норми
5144
Уряд спростив отримання статусу людини з інвалідністю
4898
Зеленський підписав законопроєкт про мобілізацію

Новини

Федерація настільного тенісу Маріуполя відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
15 квiтня, 17:28
З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
15 квiтня, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
15 квiтня, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
15 квiтня, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
14 квiтня, 21:24

Прес-релізи

Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
Букети з цукерок «Пригощайся»: як їх зробити та де придбати цукерки для букета?
16 квiтня, 17:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua