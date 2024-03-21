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Україна отримала $1,5 млрд від Канади

Ірина Луцак
glavcom.ua
Україна отримала $1,5 млрд від Канади
Гроші направлять для фінансування бюджетного дефіциту та програм соціальної допомоги
фото з відкритих джерел

Загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення становить майже $5 млрд доларів

Канада направила до України 1,5 млрд доларів США – ці кошти допоможуть уряду, серед іншого, фінансувати соціальні програми допомоги українцям. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна отримала 2 млрд канадських доларів від Канади, що еквівалентно 1,5 млрд доларів США. Важливі кошти, які допоможуть нашому уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги українцям», – написав він.

За його словами, загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення становить майже 7 млрд канадських доларів (5,19 доларів США).

Як повідомлялося раніше, Канада розглядає купівлю українських дронів. Країна також намагатиметься забезпечити Україні мільйон дронів, частина з яких буде виготовлена в Україні – міністр оборони Канади.

Нагадаємо, Канада приєднується до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських снарядів для України, виділивши 40 млн доларів військової допомоги та 7,5 млн доларів на прилади нічного бачення, офіційно приєднавшись до Коаліції проти безпілотників на чолі з Латвією та Великою Британією.

Як повідомлялося раніше, Канада досі не передала Україні обіцяний зенітний ракетний комплекс Nasams, оскільки їй бракує коштів від США. Угода перебуває у підвішеному стані.

Також Канада, після того, як Україна підписала з Великою Британією угоду про безпекову співпрацю, і собі  активізувала переговори про безпекову угоду із Києвом. Українка влада вже отримала проєкт відповідної угоди.

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Теги: Канада військова допомога війна

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