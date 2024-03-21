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«Україна впоралася»: президент Литви закликав розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС

Ірина Міллер
glavcom.ua
«Україна впоралася»: президент Литви закликав розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС
Науседа вважає, що настала черга Брюсселя робити кроки, необхідні для вступу України в ЄС
фото: Reuters

Президент Литви зазначив, що Україна реалізувала необхідні реформи у надзвичайно складній ситуації та умовах: «Зараз наша черга»

Україна реалізувала необхідні реформи для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Тепер черга Брюсселя розпочати процес уже у червні 2024 року. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє The Guardian.

Науседа сказав, що «важливо шукати нові можливості для військової підтримки України».

Крім того, за його словами, сьогодні також важливо «побачити, що європейські інститути готові розпочати переговори та зробити це у червні цього року». «Ми повинні зробити це якнайшвидше, і це питання нашої довіри. Україна впоралася, Україна реалізувала необхідні реформи у надзвичайно складній ситуації та умовах. Зараз наша черга», – сказав президент Литви.

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Європейський Союз відкрив двері для членства України десять років тому, і зворотного шляху немає – Україна буде членом європейської родини. Про це заявив президент Європейської Ради у 2009-14 роках Герман ван Ромпей під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

«Поточна війна має історичні джерела. Я їх називаю ностальгія про російську імперію минулого, про так звану «золоту еру» страху, тероризму і підкорення народів. Ми не повинні повертатися на цей шлях», – сказав він.

«Росія не розуміє або не хоче чи не може зрозуміти, що Україна себе усвідомлює європейською країною. Росія вважала Україну своєю власністю, і вони хочуть повернути це», – додав Герман ван Ромпей.

Нагадаємо, 21−22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Київський Безпековий Форум був заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» і є платформою держави для обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

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Партнери Форуму: Атлантична Рада, Центр інформації та документації НАТО, Національний демократичний інститут, Чатем-Хаус, Фонд імені Фрідріха Еберта.

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів.

Теги: Україна президент Фаустас Науседа Європейський союз переговори черга

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