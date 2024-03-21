«Україна впоралася»: президент Литви закликав розпочати переговори з Києвом про вступ до ЄС

Науседа вважає, що настала черга Брюсселя робити кроки, необхідні для вступу України в ЄС

Президент Литви зазначив, що Україна реалізувала необхідні реформи у надзвичайно складній ситуації та умовах: «Зараз наша черга»

Україна реалізувала необхідні реформи для початку переговорів щодо вступу до ЄС. Тепер черга Брюсселя розпочати процес уже у червні 2024 року. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа на саміті лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє The Guardian.

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Науседа сказав, що «важливо шукати нові можливості для військової підтримки України».

Крім того, за його словами, сьогодні також важливо «побачити, що європейські інститути готові розпочати переговори та зробити це у червні цього року». «Ми повинні зробити це якнайшвидше, і це питання нашої довіри. Україна впоралася, Україна реалізувала необхідні реформи у надзвичайно складній ситуації та умовах. Зараз наша черга», – сказав президент Литви.

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Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.

Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Європейський Союз відкрив двері для членства України десять років тому, і зворотного шляху немає – Україна буде членом європейської родини. Про це заявив президент Європейської Ради у 2009-14 роках Герман ван Ромпей під час 16-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну».

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«Поточна війна має історичні джерела. Я їх називаю ностальгія про російську імперію минулого, про так звану «золоту еру» страху, тероризму і підкорення народів. Ми не повинні повертатися на цей шлях», – сказав він.

«Росія не розуміє або не хоче чи не може зрозуміти, що Україна себе усвідомлює європейською країною. Росія вважала Україну своєю власністю, і вони хочуть повернути це», – додав Герман ван Ромпей.

Нагадаємо, 21−22 березня проходить 16-й щорічний Київський безпековий форум, організований для мобілізації трансатлантичної підтримки України. Гасло цьогорічного форуму: «Україна каже світу: переможемо разом!».

Київський Безпековий Форум був заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» і є платформою держави для обговорення проблем війни та миру, національної та світової безпеки.

Партнери Форуму: Атлантична Рада, Центр інформації та документації НАТО, Національний демократичний інститут, Чатем-Хаус, Фонд імені Фрідріха Еберта.

«Главком» – інформаційний партнер Київського безпекового форуму. Цього року на його полях беруть участь понад 80 іноземних та українських спікерів.