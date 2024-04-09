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Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бронь від мобілізації: Шмигаль доручив уряду розробити оновлену постанову
Шмигаль доручив профільним міністерства внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Даю доручення профільним міністерства внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури»

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерства внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури. Про це Шмигаль заявив під час засідання Кабміну.

Як відзначив Шмигаль, сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим щотижня ухвалюються рішення, які посилюють нашу країну.

Ефективна оборона, за словами прем'єра, є синергією зусиль фронту та тилу.

«Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі», – додав він.

Прем'єр відзначив, що дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання. У тому ж числі було доручено визначити перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

«Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі», – зауважив Шмигаль.

Раніше Шмигаль заявив, що мобілізація в Україні буде набагато м'якшою, ніж багато хто міг собі уявляти. Наразі армія не потребує ще 500 тис. нових людей.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували нову концепцію бронювання працівників, за якою бізнес зможе забронювати до 50% від військовозобов’язаних співробітників.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

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Теги: мобілізація Денис Шмигаль

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