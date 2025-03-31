Україна отримала новий транш від МВФ

Загальна підтримка МВФ в межах EFF досягла понад $10 млрд

До державного бюджету України надійшли близько $400 млн чергового траншу МВФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Це кошти, які ми отримали після успішного сьомого перегляду програми EFF. Таким чином, загальна підтримка МВФ в межах цієї ініціативи досягла понад $10 млрд. Дякуємо Фонду за допомогу й тісну співпрацю, яка підтримує українську економіку в період війни», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що 31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько $15,5 млрд (11,6 млрд СПЗ). Програма є частиною пакета міжнародної підтримки України на суму, яка наразі становить близько $148,8 млрд на 2023-2027 роки.

З початку повномасштабного вторгнення Міжнародний валютний фонд є третім за величиною надавачем фінансової допомоги Україні, після Європейському Союзу та США.

Як зауважувало Міністерство фінансів України, раніше у МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець грудня 2024 року. Українська економіка залишається стійкою, а показники виконання програми EFF залишаються високими, попри умови повномасштабної війни. Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей.

Раніше повідомлялося про те, що Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду на суму $400 мільйонів, оскільки всі необхідні умови для цього виконано.