Туск підтвердив зупинку військової допомоги США через Польщу. Шмигаль каже: поставки йдуть

Шмигаль: За інформацією від міністра оборони, допомога від США триває

Глава польського уряду Дональд Туск підтвердив, що інформація про призупинення військової допомоги США для України знаходить підтвердження в роботі хабу з надання військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Туска перед початком засідання Ради міністрів Польщі, передає Укрінформ.

«Як ви знаєте (звернення до міністрів – ред.), сьогодні було оголошено рішення про призупинення американської допомоги Україні та, можливо, початок скасування американською стороною санкцій проти Росії. Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це лише слова. Зрештою доповіді, які надходять з кордону, з нашого хабу в Ясьонці, теж підтверджують декларації американської сторони», – заявив Туск.

Водночас на пресконференції прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що не має інформації про зупинення військової допомоги з боку США.

«За інформацією від міністра оборони, допомога від США триває. Та допомога, яка була розписана пакетами при минулій адміністрації, вона надходила в Україну й станом на вчорашній вечір у нас немає інформації про зупинення. Усі пакети йшли. Станом на ранок не було інформації про зміни від міністра оборони. Якби була, то я б поінформував», – сказав Шмигаль.

Прем'єр подякував Сполученим Штатам за допомогу Україні і додав, що «сьогодні підтримка США є в України і вона продовжується».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це впершу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

«Як виглядає, пауза стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок – зокрема за програмою довготермінової підтримки USAI. Якщо глянути на останні оголошення адміністрації Байдена, тут першочергово йдеться про ракети до ППО, боєприпаси до HIMARS та артилерії», – пояснив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Раніше газета New York Times писала, що 3 березня Трамп планував зустрітися зі своєю командою, щоб розглянути можливість припинення допомоги Україні.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.