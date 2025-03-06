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Нардеп пояснив, чому в Україні неможливе підвищення мінімальної зарплати

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нардеп пояснив, чому в Україні неможливе підвищення мінімальної зарплати
Нардеп зауважив, що підвищення мінімальної зарплати може спричинити зростання видатків держбюджету
фото: bank.gov.ua

Нардеп зауважив, що мінімальна зарплата є зафіксованою

Підвищення мінімальної заробітної плати в Україні наразі неможливе через зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Про це повідомив член комітету Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі «Ранок. Live», інформує «Главком».

«Формально ця цифра (мінімальна зарплата у 8 тис. грн, – «Главком») є зафіксованою, тому що в меморандумі і з МВФ, і зі Світовим банком у нас зазначено, що ми не будемо робити жодних кроків відносно підвищення мінімальної заробітної плати, яке вплине на наші прогнозні показники щодо дохідності бюджету», – зауважив нардеп.

Кицак пояснив, що зростання «мінімалки» може призвести до збільшення державних видатків, оскільки це спричинить підвищення зарплат для працівників держпідприємств, держслужбовців, вчителів та інших бюджетників:

«Фактично це є формалізована цифра, яка зафіксована у нас в документі, а є реальна сума, яку люди отримують на руки. І ось цей показник середньої зарплати якраз є більш-менш предметним показником відносно того, що люди реально отримують за певними професіями. Зрозуміло, що є нижня вилка, є верхня вилка, і нижню вилку нам потрібно буде піднімати».

Нагадаємо, що у 2024 році заробітні плати українських міністрів суттєво відрізнялися залежно від посади та додаткових виплат. Найбільше заробили ті урядовці, які працюють у сфері національної безпеки та енергетики, а найменше – ті, хто був призначений на свої посади наприкінці року.

До слова, у Міністерстві освіти і науки наголосили, що збільшення зарплат вчителям не має впливати на доплати. Зокрема це стосується надбавки за роботу в несприятливих умовах. 

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Теги: Україна українці зарплата зарплатня гроші мінімальна заробітна плата економіка МВФ

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