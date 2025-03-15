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Суд виніс вирок мешканцю Львівщини за підкуп працівників МСЕК

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Суд виніс вирок мешканцю Львівщини за підкуп працівників МСЕК
Обвинувачений хотів підкупити працівників МСЕК для отримання інвалідності
фото з відкритих джерел

Сергій Шагала, хотів отримати відстрочку від призову під час мобілізації

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок чоловіку, який надав 4000 доларів посередникам для отримання групи інвалідності. Хабар був призначений для невстановлених слідством працівників Галицької міжрайонної МСЕК. Мешканець Львівщини уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та отримав 18,7 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Zaxid.net.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у березні 2025 року, невстановлені слідством працівники Галицької міжрайонної МСЕК залучили до схеми отримання хабарів двох посередників, щодо яких відкрите окреме кримінальне провадження. До одного з цих посередників звернувся мешканець області Сергій Шагала, який хотів отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Посередник запропонував домовитись про встановлення йому групи інвалідності, на що клієнт погодився.

Посередник повідомив клієнта, що за встановлення групи інвалідності йому треба заплатити 3000 доларів для посадовців Галицької міжрайонної МСЕК, що у Львові. У вересні 2024 року клієнт отримав довідку про надання третьої групи інвалідності на один рік. Після отримання документа чоловік надав посереднику ще 1000 доларів.

Щодо клієнта порушили кримінальну справу через дачу хабаря, він уклав угоду з прокурором про визнання своєї вини. Цю справу розглянув суддя Руслан Єзерський, який дослідив усі матеріали, затвердив угоду про визнання винуватості та призначив обвинуваченому 18,7 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.

Наразі кримінальна справа щодо двох посередників у схемі отримання хабарів посадовцями МСЕК розслідується у рамках окремого провадження.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про перші результати реформи МСЕК. 

Нагадаємо, міжвідомча робоча група, утворена Міністерством охорони здоров'я, перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у понад тисячі посадовців. Раніше повідомлялося, що станом на кінець листопада 2024 року було сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

Як повідомлялося, Волочиський районний суд Хмельницької області затвердив угоду про визнання винуватості стосовно трьох медиків.

До слова, у Києві поліцейські затримали члена ВЛК, який за $2 тис. «малював» призовнику діагноз щодо непридатності до служби в зоні бойових дій.

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Теги: міністр хабар прокурор слідство суддя чоловік вирок Денис Шмигаль діагноз

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