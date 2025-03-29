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Україна отримає новий транш від МВФ – Шмигаль

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна отримає новий транш від МВФ – Шмигаль
Шмигаль каже, що загальна сума фінансової підтримки держбюджету України від Фонду перевищить $10 млрд
фото з відкритих джерел

Шмигаль висловив подяку МВФ за допомогу, яка сприяє підвищенню економічної стійкості країни

Україна незабаром отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду на суму 400 мільйонів доларів, оскільки всі необхідні умови для цього виконано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Шмигаль пише, що виконавча рада МВФ схвалила сьомий перегляд програми EFF, що відкриває можливість для виділення цих коштів у найближчий час.

За словами Шмигаля, з урахуванням цього траншу загальна сума фінансової підтримки держбюджету України від Фонду перевищить $10 млрд. Він також висловив подяку МВФ за допомогу, яка сприяє підвищенню економічної стійкості країни.

Нагадаємо, у 2025 році підвищення мінімальної заробітної плати в Україні не передбачено. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Раді, інформує «Главком».

«В бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено. Вона буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз», – наголосив Шмигаль.

Зауважимо, що з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україні зріс – вона становить 8 тис. грн/міс.

Нагадаємо, що підвищення мінімальної заробітної плати в Україні наразі неможливе через зобов’язання перед міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Про це повідомив член комітету Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак.

Кицак пояснив, що зростання «мінімалки» може призвести до збільшення державних видатків, оскільки це спричинить підвищення зарплат для працівників держпідприємств, держслужбовців, вчителів та інших бюджетників.

Теги: МВФ гроші Денис Шмигаль

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