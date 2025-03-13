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Україна отримала від Канади $1,7 млрд із заморожених російських активів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна отримала від Канади $1,7 млрд із заморожених російських активів
Гроші підуть на потреби державного бюджету
фото з відкритих джерел

Канада спрямувала Україні перший транш за рахунок прибутків від заморожених активів РФ

Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 ERA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як зазначив Шмигаль, отримані кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, підуть на пріоритетні потреби державного бюджету.

«Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 млрд канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів», – зазначив він.

Механізм ERA обсягом до $50 млрд передбачає спрямування Україні кредитних коштів, що будуть погашатися та обслуговуватись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських активів. Кредит надається на 30 років.

Нагадаємо, міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до європейського фонду для України у розмірі близько 2 млрд євро.

Як відомо, Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Тим часом Росія назвала це «крадіжкою».

Раніше лідери держав ЄС погодили виділити Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.

До слова, Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.

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Теги: росія санкції Канада гроші Денис Шмигаль

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