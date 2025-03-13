Україна отримала від Канади $1,7 млрд із заморожених російських активів
Канада спрямувала Україні перший транш за рахунок прибутків від заморожених активів РФ
Україна отримала 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд) у межах ініціативи G7 ERA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Як зазначив Шмигаль, отримані кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, підуть на пріоритетні потреби державного бюджету.
«Це перший транш від Канади, яка загалом виділила 5 млрд канадських доларів на Extraordinary Revenue Acceleration, що передбачає надання Україні фінансових ресурсів за рахунок прибутків від заморожених російських активів», – зазначив він.
Нагадаємо, міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до європейського фонду для України у розмірі близько 2 млрд євро.
Як відомо, Міністерство фінансів США оголосило про виділення для України кредиту на $20 млрд, який буде погашатися коштом доходів від заморожених активів Росії. Тим часом Росія назвала це «крадіжкою».
Раніше лідери держав ЄС погодили виділити Україні кредиту в розмірі €35 млрд в рамках ініціативи G7, що передбачає надання Україні загального кредиту на $50 млрд за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. При цьому активи Росії залишаться заблокованими до закінчення війни, яку вона веде.
До слова, Російська Федерація може погодитися на використання $300 млрд заморожених активів для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина коштів пішла на відновлення окупованих Росією територій.
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