Менше 1% посилок із-за кордону потрапили під оподаткування: як це вплинуло на держбюджет

Наразі українці можуть отримувати товари, замовлені за кордоном, без сплати мита та ПДВ, якщо їхня вартість не перевищує €150

З 2020 року в Україну було ввезено 272 млн міжнародних посилок. При цьому ввізне мито було нараховане лише на 0,75% відправлень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Опендатабот».

За 2020-2024 роки митом обклали понад 2 млн посилок, що принесло до держбюджету 668 млн грн. Лише у 2024 році надходження від мита склали понад 185 млн грн, що на 15% більше, ніж у 2023 році.

Втім, у перерахунку за середньорічним курсом євро зростання становило лише 5%. Порівняно з 2021 роком, надходження зросли на 41%, але через валютні коливання реальний приріст склав лише 2,5%. У середньому, мито на одну посилку у 2024 році становило 351 грн (близько €8).

Зараз українці можуть отримувати товари, замовлені за кордоном, без сплати мита та ПДВ, якщо їхня вартість не перевищує €150. Однак у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти № 12429 і № 12430, які пропонують скасувати цей ліміт та запровадити ПДВ у 20% на всі міжнародні відправлення, окрім посилок до €45, які надсилаються між фізичними особами.

Проти цих ініціатив виступили поштові оператори, зокрема компанія Meest підтримала петицію щодо їхнього скасування. На думку поштових служб, такі зміни можуть мати негативні наслідки для споживачів та ринку.

Водночас експерт з економічної та податкової політики Олег Гетьман зазначає, що нові депутатські законопроєкти враховують попередні ризики. Він вважає, що у поєднанні з реформою митниці та запровадженням чітких показників ефективності роботи податкової служби, нововведення допоможуть зменшити тіньові схеми імпорту та підтримати українських виробників.

Власник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк, своєю чергою, вважає, що підвищення податків на дешеві товари може призвести до зростання цін, зниження купівельної спроможності та гальмування економічного розвитку. Він також наголошує, що у разі ухвалення нового податку можливий колапс на митниці, оскільки витрати на обробку процедур перевищать суми митних зборів.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав на реєстрацію у Верховній Раді два законопроєкти про оподаткування імпорту посилок.

Також міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що українці будуть сплачувати імпортний податок за всі міжнародні посилки, вартість яких перевищує 45 євро. Зниження неоподаткованого порогу з нинішніх €150 має на меті зменшити зловживання у сфері електронної комерції.

Раніше повідомлялося, що норму про несплату податку на додану вартість при отриманні посилки з-за кордону вартістю менш як 150 євро планують виключити з законодавства.