МВФ спрогнозував завершення війни в Україні

Очікується, що зростання ВВП у 2025 році перебуватиме на рівні 2-3%,

В МВФ підкреслили, що окремі угоди в рамках Ініціативи надзвичайного прискорення надходжень для України (ERA) на суму 50 мільярдів доларів США наближаються до завершення

Міжнародний валютний фонд (МВФ) передбачає, що війна в Україні може завершитися наприкінці 2025 року, як зазначено у базовому сценарії, викладеному в меморандумі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт МВФ.

Згідно з аналітикою від МВФ, фонд скоригував прогноз щодо економічного зростання України: на 2025 рік показник знизився на 0,5%, а на 2026 рік – на 0,8%.

Очікується, що зростання ВВП у 2025 році перебуватиме на рівні 2-3%, що обумовлено скороченням експорту сталі, збільшенням імпорту вугілля через закриття шахти в Покровську та зростанням імпорту газу внаслідок атак на газову інфраструктуру.

«Тривалі військові дії, включно з нещодавніми великомасштабними атаками на газову інфраструктуру та закриттям найважливішої вугільної шахти, чинять негативний вплив на зростання економіки у 2025 році», – йдеться в меморандумі.

У МВФ зауважують, що затяжний характер війни, включно з масштабними пошкодженнями, негативно впливає на економічну ситуацію. Попри це, будь-який прогрес у припиненні війни може сприяти покращенню економіки України.

Проте фонд зазначає, що переговори знаходяться на початковій стадії, і є ризики змін у фінансовій і безпековій підтримці міжнародними партнерами.

Також МВФ звертає увагу на поступове підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні, яке має відбуватися з урахуванням соціальної ситуації. Очікується, що до 2025 року рахунки почнуть відповідати «економічно обґрунтованим рівням».

Нагадаємо, Україна незабаром отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду на суму 400 мільйонів доларів, оскільки всі необхідні умови для цього виконано. Шмигаль пише, що виконавча рада МВФ схвалила сьомий перегляд програми EFF, що відкриває можливість для виділення цих коштів у найближчий час.

За словами Шмигаля, з урахуванням цього траншу загальна сума фінансової підтримки держбюджету України від Фонду перевищить $10 млрд. Він також висловив подяку МВФ за допомогу, яка сприяє підвищенню економічної стійкості країни.