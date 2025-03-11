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Єдина роумінгова зона з ЄС. Кабмін ухвалив рішення

glavcom.ua
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Єдина роумінгова зона з ЄС. Кабмін ухвалив рішення
Держава пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів дуже швидко
колаж: glavcom.ua

Рішення уряду є частиною набуття роумінгового «безвізу» з ЄС задля посилення зв'язку українців за кордоном з Батьківщиною

Україна в межах шляху до членства в ЄС продовжує впроваджувати різні європейські системи. Так, на черговому засіданні уряду було ухвалено рішення, яке стане частиною набуття роумінгового «безвізу» з Європейським Союзом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Дениса Шмигаля.

«Уряд ухвалив рішення, що є частиною набуття роумінгового «безвізу» з Євросоюзом. Це посилить зв'язок українців за кордоном з Батьківщиною та сприятиме єдності та консолідації народу», – зазначив Шмигаль.

Також глава уряду подякував Європейській комісії та особисто президентці Урсулі фон дер Ляєн за «чіткі сигнали про те, що доступ України до єдиного ринку ЄС буде частиною безпекових рішень на найближче майбутнє».

«Наша держава пройшла шлях від подання заявки на членство в ЄС до відкриття передвступних переговорів дуже швидко. Надалі будемо діяти з такою ж рішучістю та активністю», – заявив він.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу. Це створить умови для практичної інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС через отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС в частині послуг роумінгу й приєднання до єдиної роумінгової зони «Роумінг як вдома».

Нагадаємо, Європейська комісія погодила продовження на 12 місяців угоди з мобільними операторами, що дозволяє українцям за кордоном залишатися на зв'язку.

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Теги: уряд Денис Шмигаль мобільні оператори Європейський союз Єврокомісія

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