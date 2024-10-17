Канадські кошти вже надійшли до бюджету України

Від початку повномасштабної війни Україна отримала від Канади $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки

Україна отримала від Канади майже $300 млн (400 млн канадських доларів) фінансування на пільгових умовах. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник українського уряду зазначив, що кошти вже надійшли до державного бюджету.

Як наголосив Шмигаль, від початку повномасштабної війни отримали від канадських партнерів $5,4 млрд прямої бюджетної підтримки.

«Це важливий внесок у нашу стійкість. З цих коштів фінансуємо найважливіші бюджетні видатки, і таким чином виконуємо зобов’язання держави перед громадянами», – каже він.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п’ятницю, 18 жовтня.

Як повідомлялося, до Києва прибула багатопартійна делегація канадського парламенту на чолі зі спікером палати громад Грегом Фергусом. Головна мета – висловити всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

У своїй промові спікер палати громад Канади зазначив, що канадці розуміють жертви, які несе український народ, та висловив захоплення стійкістю українців. Також Фергус закликав міжнародну спільноту активізувати підтримку України, підкресливши, що якщо країни не нададуть допомогу сьогодні, це може призвести до ще більших втрат у майбутньому.

До слова, Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіуса Nasams на початку наступного року.