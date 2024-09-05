Головна Країна Політика
search button user button menu button

Канада передасть Україні систему Nasams: названа дата

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Канада передасть Україні систему Nasams: названа дата
Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу Nasams
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Канади Білл Блер уточнив, що Nasams мають надійти в Україну на початку 2025 року

Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу Nasams на початку наступного року. Про це в інтервʼю CBC News розповів міністр оборони Канади Білл Блер.

За словами Блера, Канада ще минулого року приєдналася до розміщеного США замовлення на виготовлення 10 систем Nasams. Компанія Raytheon, яка їх виготовляє, запевняє, що передасть ці системи озброєння до кінця цього року.

«Наші системи увійдуть до цього траншу й ми негайно відправимо їх до України», – сказав Блер.

Він уточнив, що Nasams мають надійти в Україну на початку 2025 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо закликав його посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу для ударів по військових об’єктах на території Росії.  

Нагадаємо, деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

До слова, Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії. 

Читайте також:

Теги: Канада війна Україна військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канал «Два майора» має понад мільйон підписників і є рупором міністерства оборони Росії
Росія навмисно вдарила по журналістах у Краматорську. Що найбільше вражає у цій трагедії
27 серпня, 09:46
Що стоїть за новою хвилею атак Росії по Україні?
Росія готує нову кампанію проти енергосистеми України: чого чекати?
27 серпня, 12:05
Знищено сценарій заморозки по лінії фронту
Війна на території Росії. Плюси та мінуси
15 серпня, 17:32
Сташків прокоментував відключення світла під час навчального процесу
Як навчатимуться діти під час відключення світла? Деталі від МОН
10 серпня, 10:59
Bloomberg: Росія посилила атаки на Донбасі, одночасно збираючи угруповання сил з інших регіонів, щоб зупинити український наступ на Курськ
Аналітики назвали умову, за якої Курська операція буде марною – Bloomberg
21 серпня, 22:10
Дніпровська гідроелектростанція перебуває в критичному стані
На Запоріжжі перекрито рух греблею Дніпровської ГЕС
26 серпня, 08:28
Путін, Лукашенко та Кучма на молитві у 2004 році
«Путін – непунктуальна людина». Ексшеф президентського протоколу розказав про візити до Києва російських лідерів
25 серпня, 12:29
Триває 918-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
29 серпня, 08:19
Школи у Канади використовуватимуть штучний інтелект у навчальному процесі
ChatGPT на уроках: штучний інтелект прорвався до шкіл Канади
Сьогодні, 09:47

Політика

«Протягом осені кожен має дати визначені результати». Зеленський прокоментував зміни в Уряді
«Протягом осені кожен має дати визначені результати». Зеленський прокоментував зміни в Уряді
Канада передасть Україні систему Nasams: названа дата
Канада передасть Україні систему Nasams: названа дата
Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака: деталі
Зеленський звільнив трьох заступників Єрмака: деталі
Міжнародний валютний фонд відновлює співпрацю з Росією: реакція МЗС
Міжнародний валютний фонд відновлює співпрацю з Росією: реакція МЗС
Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю
Житомирщина та американський штат Індіана підписали меморандум про співпрацю
«Свідчення справжньої дружби». Зеленський подякував Румунії за передачу ЗРК Patriot
«Свідчення справжньої дружби». Зеленський подякував Румунії за передачу ЗРК Patriot

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
40K
У Житомирі пролунали вибухи
30K
Трагедія у Львові: коли й де відбудеться похорон сім’ї, яку вбила Росія
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
7128
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua