Канада передасть Україні систему Nasams: названа дата

Міністр оборони Канади Білл Блер уточнив, що Nasams мають надійти в Україну на початку 2025 року

Канада має намір передати Україні сучасну систему ППО середнього радіусу Nasams на початку наступного року. Про це в інтервʼю CBC News розповів міністр оборони Канади Білл Блер.

За словами Блера, Канада ще минулого року приєдналася до розміщеного США замовлення на виготовлення 10 систем Nasams. Компанія Raytheon, яка їх виготовляє, запевняє, що передасть ці системи озброєння до кінця цього року.

«Наші системи увійдуть до цього траншу й ми негайно відправимо їх до України», – сказав Блер.

Він уточнив, що Nasams мають надійти в Україну на початку 2025 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо закликав його посилити адвокацію серед партнерів щодо надання Україні дозволу для ударів по військових об’єктах на території Росії.

Нагадаємо, деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

До слова, Норвегія передасть Міжнародному фонду для України 570 мільйонів норвезьких крон (48,28 мільйона євро). Кошти витратить на закупівлю безпілотників та систем протиповітряної оборони для українських воїнів. Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.