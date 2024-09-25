Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції

За словами експерта, проблему заборгованостей на ринку електроенергії треба вирішувати однозначно і якнайшвидше, бо без цього нові проєкти енергетики розвиватися в країні не будуть

Борги на енергоринку надзвичайно стримують інвестиції в нові електростанції – Жупанин

Багатомільярдні борги на ринку електроенергії України сильно стримують інвесторів від намірів вкладати кошти в будівництво нових електростанцій, заявив нардеп Андрій Жупанин.

«Борги надзвичайно стримують інвестиції. Я його (ринок електроенергії – ред.) навіть інколи називаю ринок електричних боргів, а не енергії», – сказав Жупанин.

За його словами, проблему заборгованостей на ринку електроенергії треба вирішувати однозначно і якнайшвидше, бо без цього нові проєкти енергетики розвиватися в країні не будуть.

Також нардеп згадав про позов держпідприємства Гарантований покупець до Енергоатому на суму понад 14 млрд грн, де Гарпок намагається отримати кошти, які тривалий час не виплачує компанія Енергоатом.

Жупанин вважає малоймовірним позитивне вирішення боргової проблеми за допомогою суду, оскільки Енергоатом внесений в список підприємств, по яким не можна стягувати виконавче провадження.

«Навіть, якщо Гарпок буде мати рішення суду, гроші з Енергоатому він не побачить. Відповідно Енергоатом мало того, що гроші не заплатить, так ще й на собі акумулюватиме якийсь cash-flow (грошовий потік – ред.), щоб будувати атомні станції в наступні 10 років», – зазначив нардеп, називаючи проєкти з будівництва АЕС недоцільними та малоуспішними.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд. грн. Він виник через недоплати з боку компанії «Енергоатом». Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має «Укренерго» через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.