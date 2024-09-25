Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції

Іван Гавриляк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції
За словами експерта, проблему заборгованостей на ринку електроенергії треба вирішувати однозначно і якнайшвидше, бо без цього нові проєкти енергетики розвиватися в країні не будуть
ілюстративне фото: Depositphotos

Борги на енергоринку надзвичайно стримують інвестиції в нові електростанції – Жупанин

Багатомільярдні борги на ринку електроенергії України сильно стримують інвесторів від намірів вкладати кошти в будівництво нових електростанцій, заявив нардеп Андрій Жупанин.

«Борги надзвичайно стримують інвестиції. Я його (ринок електроенергії – ред.) навіть інколи називаю ринок електричних боргів, а не енергії», – сказав Жупанин.

За його словами, проблему заборгованостей на ринку електроенергії треба вирішувати однозначно і якнайшвидше, бо без цього нові проєкти енергетики розвиватися в країні не будуть.

Також нардеп згадав про позов держпідприємства Гарантований покупець до Енергоатому на суму понад 14 млрд грн, де Гарпок намагається отримати кошти, які тривалий час не виплачує компанія Енергоатом.

Жупанин вважає малоймовірним позитивне вирішення боргової проблеми за допомогою суду, оскільки Енергоатом внесений в список підприємств, по яким не можна стягувати виконавче провадження.

«Навіть, якщо Гарпок буде мати рішення суду, гроші з Енергоатому він не побачить. Відповідно Енергоатом мало того, що гроші не заплатить, так ще й на собі акумулюватиме якийсь cash-flow (грошовий потік – ред.), щоб будувати атомні станції в наступні 10 років», – зазначив нардеп, називаючи проєкти з будівництва АЕС недоцільними та малоуспішними.

Як повідомлялося, борг ДП «Гарантований покупець» перед інвесторами у відновлювальну енергетику вже сягнув близько 16 млрд. грн. Він виник через недоплати з боку компанії «Енергоатом». Ще 28,9 млрд грн боргу перед інвесторами у ВДЕ має «Укренерго» через дефіцитний тариф на передачу електроенергії – він заважає компанії повністю розрахуватися за збільшення частки електроенергії з ВДЕ.

На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти в цю галузь, будувати нові електростанції та зменшувати дефіцит потужностей в енергосистемі України.

Теги: інвестиції гроші будівництво ринок Енергоатом держава Укренерго електроенергія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За колишнього голову Дніпропетровської ОВА внесли заставу
За ексочільника Дніпропетровщини Резніченка внесено 30 млн застави
18 вересня, 14:10
У столиці можна отримати до 75% компенсації від вартості генератора
Хто може отримати компенсацію за купівлю генератора: роз’яснення
15 вересня, 07:52
У всіх регіонах України упродовж доби 14 вересня не прогнозується відключення світла
Чи будуть відключення світла 14 вересня: прогноз «Укренерго»
13 вересня, 18:02
На Хмельницькій атомній електростанції (ХАЕС) НАЕК «Енергоатом» планує добудову енергоблоків №3 і №4
Болгарія продовжила переговори щодо продажу російських ядерних реакторів Україні
13 вересня, 05:34
Понад 55 тис. українців отримають грошову допомогу від норвезьких благодійників
Норвегія надасть грошову допомогу українцям, які постраждали від війни: як її отримати
11 вересня, 22:43
На Івано-Франківщині правоохоронці викрили на хабарі заступника керівника обласного та двох службовців районного ТЦК
На Прикарпатті посадовці ТЦК вимагали до $1 тис. за код до системи «Оберіг»
10 вересня, 12:05
Лідер КНДР Кім Чен Ин знову говорить про ядерну зборою
КНДР приведе ядерну зброю у повну боєздатність – Yonhap
10 вересня, 07:47
Пишний: «Нацбанк відмовився від ліміту на кількість операцій»
Голова Нацбанку пояснив, як працюватиме ліміт на перекази «з карти на карту»
27 серпня, 16:28
Російські загарбники знову атакували Україну ракетами
Мер Хмельницького повідомив про наслідки масованої атаки РФ
26 серпня, 12:58

Економіка

Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції
Нардеп пояснив, що стримує інвесторів будувати нові електростанції
Мінʼюст просить суд конфіскувати українські активи російських бізнесменів
Мінʼюст просить суд конфіскувати українські активи російських бізнесменів
Система вантажних тарифів залізниці має бути реформована на основі європейського досвіду – Каленков
Система вантажних тарифів залізниці має бути реформована на основі європейського досвіду – Каленков
Уряд спростив деякі умови пільгової іпотеки «єОселя»
Уряд спростив деякі умови пільгової іпотеки «єОселя»
Міжнародні перевезення пасажирів тепер під ковпаком. Гетманцев розказав, як це буде діяти
Міжнародні перевезення пасажирів тепер під ковпаком. Гетманцев розказав, як це буде діяти
Позовом до НКРЕКП компанія «Укренерго» може спровокувати нову боргову кризу в енергетиці – адвокат
Позовом до НКРЕКП компанія «Укренерго» може спровокувати нову боргову кризу в енергетиці – адвокат

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Контроль над важливою трасою на Харківщині можна вважати втраченим – комбат Третьої штурмової бригади
26K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 вересня 2024
14K
Кияни показали, які повістки їм приходять на пошту
13K
25 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
12K
Росія окупувала місто в Покровському районі: мапи DeepState

Новини

Журналісти передали фронтовим пресофіцерам позашляховик
Сьогодні, 15:04
Москва відреагувала на заяви Зеленського про завершення війни
Сьогодні, 07:40
ЄС підтримуватиме Україну незалежно від дій США – Боррель
Сьогодні, 07:16
Радбез ООН, домовленості Зеленського та атаки росіян: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
На Київщині вночі працювала ППО
Сьогодні, 06:44
Російські війська досягли околиць Вугледара, ситуація важка – ISW
Сьогодні, 06:04

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua