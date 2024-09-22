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У Чехії група шахраїв наживалася на допомозі Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Чехії група шахраїв наживалася на допомозі Україні
Шахраї зібрали близько 44 тисяч євро та витратили гроші на розваги
фото з відкритих джерел

Організатора збору затримали, йому загрожує до восьми років ув’язнення

У столиці Чехії поліція викрила шахраїв, які збирали фінансову допомогу нібито для України, а насправді використовували гроші для власних потреб. Про це повідомляє Czech Radio.

Збір було організовано 18-річним юнаком, який заснував для цього фонд «Ми – люди». Протягом кількох місяців учасники цієї групи збирали гроші до скриньок, які розклали в універмагах та супермаркетах у Празі та прилеглих муніципалітетах Центрально-Чеського краю.

Загалом було зібрано понад 1 млн чеських крон (близько 44 тисяч євро). Отримані кошти молодий чоловік та його спільники використовували для власних потреб та розваг, наприклад, вони подорожували світом, оплачували проживання, купували продукти харчування.

«Таким чином вони скористалися важким становищем людей, які постраждали від війни в Україні, і готовністю громадян зробити свій внесок у допомогу країні. Загальна сума завданих збитків, які нам вдалося довести на даний момент, становить близько одного мільйона ста тисяч крон, проте ми не можемо виключати, що збитки можуть бути в рази більші», – заявили у празькій поліції.

Організатора збору затримали, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці затримали працівників поштового сервісу з Тернополя, які привласнювали безпілотники для військових і продавали їх за нижчими цінами. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України. Організували протиправну діяльність двоє жителів Тернополя, один з яких на той час обіймав посаду начальника відділення відомого поштового сервісу. Він залучив до злочинної схеми своїх підлеглих. Фігуранти привласнювали безпілотники, що надходили в посилках і були призначені для потреб військових.

До слова, шахраї активно почали використовувати у своїх злочинних кіберсхемах аудіодіпфейки. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України. Зазначається, що для створення аудіодіпфейків шахраї використовують штучний інтелект. Спершу вони розробляють певний сценарій схеми й у соцмережах дізнаються інформацію про людину. А вже потім телефонують та завдяки підробленому аудіо переконують надіслати гроші. Наприклад, це використовується у таких схемах, як «ваш друг у біді» або вимагання начебто викупу.

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Теги: чоловік поліція Чехія гроші шахрайство

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