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Фішинг та фейкові акаунти: як захистити себе від інтернет-шахраїв. Поради від кіберполіції

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Фішинг та фейкові акаунти: як захистити себе від інтернет-шахраїв. Поради від кіберполіції
Війна триває і в кіберпросторі
ілюстративне фото: Depositphotos

Окрему увагу слід приділяти дзвінкам від нібито банків або мобільних операторів

Правоохоронці застерігають, що шахраї стають дедалі хитрішими, маскуючи свої атаки під офіційні сайти й акаунти.

Як зазначає начальник відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександр Ульяненков, одним із поширених видів шахрайства є фішинг – створення підроблених вебсайтів, які імітують реальні.

Зловмисники часто використовують для цього схожий зовнішній вигляд інтернет-сторінок та змінюють лише незначні деталі у посиланні, щоб ввести користувача в оману.

«Фейкові сайти можуть мати ідентичний справжнім сайтам інтерфейс, але міститимуть хибну інформацію. При цьому в самому посиланні буде або граматична помилка, або додаткова крапочка стояти, і цей сайт не буде оригінальним», – пояснює представник кіберполіції.

Крім фішингових атак, користувачі також можуть стати жертвами шахрайських пропозицій купівлі-продажу через соцмережі. В цьому випадку, шахраї створюють фейкові акаунти з метою виманити гроші, використовуючи привабливі пропозиції. Кіберполіція радить завжди перевіряти відгуки про продавця та звертати увагу на дату створення акаунта.

«Завжди треба досліджувати відгуки про абонента, з яким ви спілкуєтеся, який пропонує вам той чи той товар. Подивитися, коли було створено акаунт, відгуки про цього користувача. І тоді вже приймати рішення, чи здійснювати в нього купівлю, чи робити замовлення», – зазначає фахівець.

Окрему увагу слід приділяти дзвінкам від нібито банків або мобільних операторів. Шахраї можуть маскувати свої наміри під благодійні запити або перевірки даних клієнта, виманюючи коди підтвердження для доступу до акаунтів.

«При розмові вас будуть підводити до того, щоб ви надали шахраям код із тієї смс, яка вам надійде. А це вже буде смс або для того, щоб перевипустити сім-картку, або для входу у ваш обліковий запис», – наголошує правоохоронець.

Щоб уникнути пасток шахраїв, фахівці Департаменту кіберполіції радять:

  • використовувати складні паролі;
  • перевіряти джерела інформації;
  • користуватися двофакторною автентифікацією;
  • зменшити кількість особистої інформації, яку ви публікуєте в інтернеті.

«Чим менше персональних даних ви про себе виставите в мережі, тим важче буде шахраям отримати доступ до вашої особистої інформації», – додає Олександр Ульяненков.

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Теги: гроші інтернет поради соцмережі шахрайство кібербезпека

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