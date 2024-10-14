МВФ ухвалив рішення, яке допоможе Україні зекономити сотні мільйонів доларів

З листопада МВС зменшить свої комісії для країн, які мають програми фінансування від фонду

Річні витрати України за користування ресурсами МВФ зменшаться на понад $100 млн

Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення з листопада зменшити свої комісії. Це дасть змогу Україні зменшить виплати за державним боргом. Про це повідомляє пресслужба МВФ.

Міжнародний валютний фонд вирішив з листопада зменшити свої Комісії (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються, і які мають програми фінансування від фонду.

«У складних глобальних умовах і в період високих процентних ставок наші держави-члени досягли консенсусу щодо всеосяжного набору заходів, який суттєво знижує вартість запозичень, дозволяючи водночас зберегти фінансові можливості МВФ для надання підтримки країнам, які її потребують. Затверджені заходи знизять вартість запозичень, які МВФ надає державам-членам, на 36%, або приблизно на $1,2 млрд на рік», – прокоментувала рішення МВФ директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва.

Очікується, що у 2026 фінансовому році кількість країн, з яких стягуватимуться додаткові збори, скоротиться з 20 до 13.

«Наші загальні річні витрати за користування ресурсами МВФ зменшаться десь на $130 млн. Беручи до уваги майбутні транші МВФ за чинною програмою, ефект на наступні п'ять років – $650-700 млн», – сказав виконавчий директор від України у МВФ Владислав Рашкован.

Як повідомлялося, Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на $15,6 млрд.

Нагадаємо, Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом.

До слова, голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей вважає, що збільшення податкових ставок в Україні є потрібним, оскільки донори очікують, що Україна поступово ставатиме самодостатньою.