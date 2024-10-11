Світовий банк створить спеціальний трастовий фонд для підтримки України

Кошти будуть спрямовані на заробітні плати, соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення

Рада директорів Світового банку затвердила цього тижня створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше $10 млрд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Головними донорами стануть США та ще декілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшеним, коли до нього приєднаються інші донори», – розповів Шмигаль.

Як зазначив глава українського уряду, кошти насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету – заробітні плати й соціальні видатки, а також на критичні потреби відновлення.

Нагадаємо, Європейський Союз погодив Україні кредит у розмірі €35 млрд. Раніше, Угорщина блокувала обіцяний кредит Європейським Союзом €35 млрд для України, поки США не оберуть наступного президента.

Лідери G7 у червні домовилися, що кредит буде обслуговуватися коштом заморожених активів російського центрального банку на Заході, які оцінюються приблизно в $300 млрд. ЄС планує виділити до $35 млрд з цих активів для підтримки кредиту, тоді як решта суми має надійти від США та інших членів G7.

До слова, група Світового банку перевела Україну в категорію країн з доходами вищими за середні, що пов'язано з економічним зростанням країни у 2023 році.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України та Світовий банк підписали низку угод за програмою Learn. Ініціатива розрахована на три роки з фінансуванням $415 млн.