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Франція позбувається своїх відомих виноградників за гроші від ЄС: причина

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Франція позбувається своїх відомих виноградників за гроші від ЄС: причина
Виноградники у Бордо йдуть під вирубку
фото із відкритих джерел

Франція готується викорчувати 30 тис. гектарів виноградників через зниження попиту на вино

Франція планує викорчувати 30 тис. гектарів виноградної лози, оскільки споживання вина продовжує падати. Про це пише Еuronews.

Уряд оголосив про запуск програми вартістю €120 млн, спрямованої на скорочення площ виноградників у країні. План розроблено за підтримки влади регіону Нова Аквітанія і Ради виноробів Бордо. З 800 тис. гектарів виноградників планується прибрати декілька десятків тисяч гектарів. 

«Це частина плану Міністерства сільського господарства щодо викорчування аж 100 тис. гектарів. Департамент Жиронда вже почав скорочувати свої виноградники на 8 тис. га», – пише Еuronews.

Власник кожної викорчуваної ділянки отримає компенсацію до €4000 за гектар. Тим, хто прийме пропозиції, заборонять пересаджувати виноградні лози на тій же землі принаймні до 2029 року.

Як зазначає видання, рівень споживання вина у Франції різко знизився: за останні 60 років впав на 70%. Якщо в 1960-х французи випивали в середньому 120 літрів вина на рік, то зараз цей показник впав до 40 літрів, згідно з даними Французької обсерваторії з наркотиків і наркоманії (OFDT). За даними FranceAgriMer, продажі червоного вина за останні три роки скоротилися на 15%.

Молоде покоління французів все частіше віддає перевагу пиву перед вином або взагалі відмовляється від алкоголю. Ці зміни відображаються на ринку: люди до 34 років дедалі рідше обирають вино. Крім того, знизився і міжнародний попит на французьке вино. У 2023 році експорт впав на 10%. Китай, який раніше був одним із найбільших покупців французького вина, тепер робить вибір на користь іспанського та італійського вин.

Ці тенденції змусили Бордо прийняти рішення про значне скорочення виноградників. Після першого етапу програми, що охоплює 30 тис. гектарів, очікується продовження робіт для досягнення загальної мети – викорчовування 100 тис. гектарів.

Також існує ймовірність, що зміна клімату вплине на французьку виноробну галузь. Поточні кліматичні умови поки що сприяють поліпшенню врожайності, однак подальше потепління може призвести до посух, що стане загрозою для виноградарства. Водночас у Великій Британії, завдяки м’якшому клімату, виноградники активно розвиваються: за останні п’ять років площа посадок збільшилася на 74%, що робить Велику Британію виноробним регіоном, який найшвидше зростає у світі.

Нагадаємо, український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій зареєстрував нове географічне зазначення – «Закарпаття/Закарпатське вино». Це зазначення буде використовуватися для білих, рожевих та червоних вин, вироблених на території південно-західної частини Закарпатської області, де Паннонська рівнина переходить у схили Карпат. 

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Теги: економіка експорт гроші бізнес Франція алкоголь молодь вино

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