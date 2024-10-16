Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України

Під час засідання виконавчої ради МВФ будуть розглянуті запити щодо зміни умов по критеріях ефективності

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п’ятницю, 18 жовтня. Це підтвердили Укрінформу в середу у Фонді.

«Засідання щодо п’ятого перегляду заплановане на 18 жовтня», – зазначили у МВФ.

При цьому, як стало відомо, будуть розглянуті також інші питання, в тому числі запити щодо зміни умов по критеріях ефективності, зміни фаз доступу, перегляду гарантій фінансування.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення з листопада зменшити свої комісії. Це дасть змогу Україні зменшить виплати за державним боргом. Міжнародний валютний фонд вирішив з листопада зменшити свої Комісії (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються, і які мають програми фінансування від фонду. Очікується, що у 2026 фінансовому році кількість країн, з яких стягуватимуться додаткові збори, скоротиться з 20 до 13.