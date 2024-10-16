Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України
Виконавча рада МВФ ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України
фото: Yuri Gripas, Reuters

Під час засідання виконавчої ради МВФ будуть розглянуті запити щодо зміни умов по критеріях ефективності

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду ухвалить рішення щодо п’ятого перегляду програми EFF для України та виділення наступного траншу у п’ятницю, 18 жовтня. Це підтвердили Укрінформу в середу у Фонді.

«Засідання щодо п’ятого перегляду заплановане на 18 жовтня», – зазначили у МВФ.

При цьому, як стало відомо, будуть розглянуті також інші питання, в тому числі запити щодо зміни умов по критеріях ефективності, зміни фаз доступу, перегляду гарантій фінансування.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення з листопада зменшити свої комісії. Це дасть змогу Україні зменшить виплати за державним боргом. Міжнародний валютний фонд вирішив з листопада зменшити свої Комісії (charges, surcharges та commitment fees), які впливають на вартість ресурсів для країн, які розвиваються, і які мають програми фінансування від фонду. Очікується, що у 2026 фінансовому році кількість країн, з яких стягуватимуться додаткові збори, скоротиться з 20 до 13.

Читайте також:

Теги: МВФ Україна фінансування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін знову намагається використати ядерний шантаж для початку переговорів із ключовими геополітичними гравцями
Чотири причини Путінського ядерного шантажу
28 вересня, 11:56
Голова НАЗК Віктор Павлущик сподівається, що запуск автоматичного декларування скоротить час їхнього заповнення вдвічі
Голова НАЗК Віктор Павлущик: «Голос» може втратити державне фінансування назавжди Інтерв’ю
10 жовтня, 18:30
Прокурори у суді довели, що у 2022 році співробітник підприємства оборонного комплексу перейшов на бік ворога для виконання завдання спецслужб РФ
Суд засудив експрацівника «Укроборонпрому» за держзраду
17 вересня, 16:20
Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання людям
Нічна атака Росії на Полтавщину: частина населення залишилася без світла
22 вересня, 10:43
Понад півтори тисячі паломників прибули в Умань
Відсьогодні в Умані запрацював особливий режим пересування містом: деталі
23 вересня, 16:10
Метте Фредеріксен вважає, що найважливішою червоною лінією, яку перетнув Путін, було вторгнення до України
Прем'єр-міністерка Данії показала червону лінію, яку перетнув Путін
23 вересня, 08:59
За прогнозом синоптиків, напрямок вітру знову зміниться і, за умови відсутності пожеж у південних і центральних регіонах, задимлення відступить від столиці
Коли задимлення від пожеж в екосистемах відступить від Києва: відповідь «Укргідрометцентру»
24 вересня, 10:06
Умань очікує прибуття понад 30 тис. паломників
Група ізраїльських поліцейських прибула до Умані
27 вересня, 22:12
Мобілізація студентів в Україні
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
5 жовтня, 10:57

Економіка

Поруч із Чадом та Конго: Україна потрапила у рейтинг економічно невільних країн світу
Поруч із Чадом та Конго: Україна потрапила у рейтинг економічно невільних країн світу
Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України
Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про наступний транш для України
Влада Німеччини витратила 1,4 млн євро на сільський туалет
Влада Німеччини витратила 1,4 млн євро на сільський туалет
Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь
Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь
Італія працює над угодою G7 щодо кредиту Україні – Мелоні
Італія працює над угодою G7 щодо кредиту Україні – Мелоні
Індія знайшла заміну російському вугіллю
Індія знайшла заміну російському вугіллю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
41K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
16K
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною
12K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua