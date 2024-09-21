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Соратник президента оцінив ймовірність продовження транзиту російського газу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Соратник президента оцінив ймовірність продовження транзиту російського газу
Нардеп: Для України зупинка транзиту буде більш правильною в короткостроковій перспективі, ніж дозволити росіянам заробляти додаткові гроші
фото: ТАСС

Нагорняк наголошує, що не можна допустити, аби російський газ продовжував йти Україною під виглядом азербайджанського

Член енергетичного комітету від «Слуги народу» Сергій Нагорняк визнає, що в дилемі з продовженням газового транзиту, перед якою стоїть влада, однозначно хорошого рішення немає. Детально про постачання азербайджанського газу в Європу та про резонансну нафтову угоду з Угорщиною йдеться у матеріалі «Главкома».

«Для збереження газотранспортної системи важливо, щоб нею йшов в транзит, але з урахуванням сьогоднішньої ситуації, звісно, це не може бути транзит російського газу. Тобто має бути підписаний контракт, умовно кажучи, між Австрією і Азербайджаном, а через Україну забезпечуватися транзит. Такий варіант, на мою думку, міг би принести користь: і Україні, і європейським країнам, які взимку були б із газом, і нашому потенційному партнеру Азербайджану», – вважає Нагорняк.

Утім, народний депутат наголошує, що не можна допустити, аби російський газ продовжував йти Україною під виглядом азербайджанського. «Якщо такої гарантії не буде, треба повністю зупиняти транзит до тих пір, поки з Росією не будуть підписані якісь мирні угоди і вона не виведе свої війська з України», – зауважує член енергетичного комітету.

На думку Нагорняка, для України зупинка транзиту буде більш правильною в короткостроковій перспективі, ніж дозволити росіянам заробляти додаткові гроші.

Нещодавно стало відомо, що Росія та Україна ведуть переговори через Азербайджан щодо постачання газу до Європи. За його словами, Азербайджан «кілька місяців докладає великих зусиль», щоб дійти до «спільного знаменника». Він зазначив, що якщо транзит газу зупиниться, то вже в грудні кілька країн ЄС зіштовхнуться із «серйозними труднощами».

Водночас Євросоюз готовий припинити транзит російського газу через українську ГТС після завершення чинного контракту у грудні 2024 року.

Як раніше писав «Главком», план із заміни російського газу, який Україна транспортує до Європи, на газ з Азербайджану, несе в собі ризики. Експерти побоюються, що це стане лише прикриттям для експорту газу з Росії, попереджає Financial Times. Газ буде йти через Росію і Україну, а Баку зможе постачати лише невелику частину з тієї кількості. Михайло Гончар, президент Центру глобальних досліджень «Стратегія XXI», заявив, що угода ризикує «перетворитися на схему прихованого експорту російського газу під виглядом азербайджанського на європейський ринок».

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Теги: переговори Михайло Гончар зупинка Сергій Нагорняк влада президент Україна Азербайджан транзит ринок гроші депутат росія

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