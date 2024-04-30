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Україна потребує впровадження біржової торгівлі на ринку природного газу, – комітет Ради з енергетики

Дарія Демяник
glavcom.ua
Україна потребує впровадження біржової торгівлі на ринку природного газу, – комітет Ради з енергетики
Українському ринку газу потрібна подальша інтеграція в європейський, заявила у ході засідання представниця Міністерства фінансів України Жанна Триндюк
фото: kompek.rada.gov.ua

Енергокомітет Ради обговорив впровадження на газовому ринку біржової торгівлі

Для України актуальне питання збільшення ліквідності на газовому ринку шляхом впровадження біржової торгівлі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних послуг.

У ньому зазначається, що перший заступник Голови Комітету – очільник робочої групи Олексій Кучеренко, відкриваючи засідання, нагадав основні принципи функціонування ринку природного газу, визначені відповідним Законом.

«На його думку, заходи, які підвищать ліквідність ринку природного газу, зокрема, запровадження біржової торгівлі та використання притаманних їй інструментів, для України вкрай актуальні. Олексій Кучеренко запропонував перейти до обговорення цього питання та спробувати визначити оптимальні підходи до розвитку біржової торгівлі природним газом в Україні з урахуванням найкращих європейських практик, що задовольнятимуть інтереси всіх учасників ринку», – йдеться у повідомленні комітету. 

У ході засідання представниця Міністерства фінансів України Жанна Триндюк також відзначила важливість біржової торгівлі та повідомила, що маржинальні та середньозважені ціни на природний газ використовуються Міністерством фінансів для роботи при розрахунках, які пов’язані з ціною на газ. Водночас колишній міністр енергетики та голова Офісу Енергетичного Співтовариства в Україні Олексій Оржель додав, що українському ринку газу потрібна подальша інтеграція в європейський.

Цьому сприятиме розвиток прозорої біржової торгівлі, яка дозволяє формувати об’єктивні цінові індикативи. Крім того, він відзначив, що є європейські інвестори, які хочуть вкладати кошти у видобуток газу в Україні, однак вони також хочуть мати впевненість про можливість експорту газу.

На його думку, таким інвесторам необхідно допомагати, адже тоді Україна зможе замінити російський газ на європейському ринку. У свою чергу, Артем Петренко, представник Асоціації газовидобувних компаній України, зазначив, що компанії, які є учасниками Асоціації, підтримують розвиток біржової торгівлі природним газом та необхідність розвитку клірингу на ринку природного газу.

Раніше колишній міністр енергетики Сергій Єрмілов заявляв, що через відсутність вільного ринку газу в Україні у першу чергу страждають споживачі.

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Теги: газ ринок біржа Україна

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