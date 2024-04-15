Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд. доларів на допомогу Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд. доларів на допомогу Україні
Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони
фото з відкритих джерел

Кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років

У понеділок, 15 квітня, уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових 4,4 мільярда євро на військову і гуманітарну допомогу Україні у 2024-2026 роках. Про це інформує пресслужба нідерландського уряду.

«На військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро», - ідеться в повідомленні.

Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони.

Читайте також: Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада

Зокрема міністерство оборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів. 

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини схвалив створення міжнародного приватного інвестиційного фонду для відновлення України.  

«Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори», – зазначила міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце.

Згідно з останніми прогнозами Світового банку, Україні наразі потрібно близько $486 млрд, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.

Читайте також: Допомога Україні: прем’єр Японії Кісіда готує звернення до Конгресу США

До слова, видатний американський письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, висловив обурення через затримку республіканцями голосування щодо військової допомоги Україні.

«Радикальні республіканці в Палаті представників по суті вбивають Україну. Як сказав один консервативний республіканський коментатор, Путін, мабуть, сам себе щипає», – написав Кінг.

Також, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за нерішучість, пов'язану з рішенням про допомогу Україні. Він наголосив, що Україні вже бракує ракет до ППО, тож гуманітарна ситуація буде погіршуватися.

Теги: військова допомога війна Нідерланди Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне
Окупанти зменшили кількість штурмів на деяких напрямках – Генштаб
18 березня, 19:33
Організація посприяла у протезуванні не одному захиснику України і продовжує допомагати
ГО «Фундація Течія» Олега Крота забезпечила військового протезами втрачених кінцівок Волонтерська ініціатива
22 березня, 10:00
Роботодавці намагаються допомогти працівникам із пошуком помешкань у Нідерландах
Ринок праці у Нідерландах переживає кризу через одну проблему
26 березня, 08:20
В ефірі мовознавиця різко відгукнулася про російськомовних військових: «Я не можу назвати їх українцями,якщо вони не говорять українською мовою»
П’ять місяців скандалу між Фаріон та військовими. СБУ відреагувала
2 квiтня, 08:52
Моїсеєв із 10 березня 2024 року був тимчасовим виконувачем обов'язків головкома ВМФ
Шойгу назвав нових командувачів флотом РФ
2 квiтня, 16:09
Окупанти атакували Харків безпілотниками: подробиці від ДСНС
Окупанти атакували Харків безпілотниками: подробиці від ДСНС
4 квiтня, 06:45
На Київщині працює ППО
На Київщині працює ППО
6 квiтня, 05:17
Військових потрібно відпустити, але на заміну необхідна така ж кількість хлопців із таким же досвідом, вважає Зеленський
Зеленський назвав умову, необхідну для ротації українських військових
6 квiтня, 20:14
На думку Веніславського, закон про мобілізацію буде підписано максимум через 10 днів
Коли закон про мобілізацію вступить у дію? Нардеп відповів
13 квiтня, 09:21

Політика

Суд виправдав топпосадовця ДПСУ у справі про декларування
Суд виправдав топпосадовця ДПСУ у справі про декларування
Зеленський призначив Точицького заступником керівника ОП
Зеленський призначив Точицького заступником керівника ОП
Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд. доларів на допомогу Україні
Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд. доларів на допомогу Україні
Перемир'я від Макрона. Дипломат пояснив, у чому небезпека
Перемир'я від Макрона. Дипломат пояснив, у чому небезпека
Президент звільнив із посади заступника начальника УДО
Президент звільнив із посади заступника начальника УДО
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО та призначив нового

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Комбат 65-ї бригади розповів, яку винагороду йому пропонували за тіло високопоставленого окупанта
102K
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив світ про небезпеку мирних переговорів з Путіним
22K
Міноборони Польщі встрягло у великий скандал із купівлею південнокорейських винищувачів
19K
На фронті загинула снайперка Катерина Шинкаренко
15K
«Немає за що воювати в Донецькій області». Мешканець Черкащини отримав вирок
14K
Чому союзники захищають Ізраїль, а не нас?

Новини

З початку 2024 року Фонд Дениса Парамонова допоміг майже трьом тисячам жителям деокупованих територій
Сьогодні, 16:19
Вибухи в Дніпрі, Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Дощі, місцями грози: прогноз погоди на 15 квітня
Сьогодні, 04:50
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
В Україні треба створити умови для продажу надлишкових обсягів газу, – Асоціація
Вчора, 21:24
Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua