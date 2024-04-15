Нідерланди виділили додаткові 4,4 млрд. доларів на допомогу Україні

Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони

Кошти підуть на військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років

У понеділок, 15 квітня, уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових 4,4 мільярда євро на військову і гуманітарну допомогу Україні у 2024-2026 роках. Про це інформує пресслужба нідерландського уряду.

«На військову та гуманітарну підтримку України в період 2024-2026 років кабінет міністрів виділяє додатково 4,4 мільярда євро», - ідеться в повідомленні.

Крім цього, уряд Нідерландів виділить кошти для зміцнення власної оборони.

Зокрема міністерство оборони країни отримуватиме додаткові 500 млн євро з 2028 року, зокрема, на посилення ППО і закупівлю більшої кількості боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини схвалив створення міжнародного приватного інвестиційного фонду для відновлення України.

«Державних грошей буде недостатньо, нам також знадобляться приватні інвестори», – зазначила міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце.

Згідно з останніми прогнозами Світового банку, Україні наразі потрібно близько $486 млрд, щоб компенсувати збитки, завдані війною Росії.

До слова, видатний американський письменник Стівен Кінг, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії, висловив обурення через затримку республіканцями голосування щодо військової допомоги Україні.

«Радикальні республіканці в Палаті представників по суті вбивають Україну. Як сказав один консервативний республіканський коментатор, Путін, мабуть, сам себе щипає», – написав Кінг.

Також, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дорікнув Конгресу США за нерішучість, пов'язану з рішенням про допомогу Україні. Він наголосив, що Україні вже бракує ракет до ППО, тож гуманітарна ситуація буде погіршуватися.