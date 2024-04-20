Андрій Лунін став найпопулярнішим українським спортсменом в Instagram
На Андрія Луніна підписано 2,7 млн фоловерів
Український голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін після того, як виграв серію пенальті проти «Ман Сіті» почав активно набирати нових підписників в Instagram. Наразі він є найпопулярнішим українським спортсменом у соцмережі.
На цей момент на Андрія Луніна підписано 2,7 млн фоловерів.
Після того як «Реал» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, Лунін в Instagram обійшов Михайла Мудрика (1,9 млн) та Олександра Усика (2 млн), а згодом випередив й Олександра Зінченка (2,6 млн).
Нагадаємо, що 18 квітня український воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін виграв серію пенальті проти «Ман Сіті». Внаслідок чого «Реал» вийшов у півфінал Ліги чемпіонів 2023/24. Про це повідомляє Суспільне.
Перший матч футбольних команд завершився результативною нічиєю – 3:3. Лунін вперше пропустив три м'ячі в одному поєдинку Ліги чемпіонів. Водночас здійснив три сейви.
Андрій Лунін провів шосту гру у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів, зокрема четверту у плей-оф турніру.
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