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Мирослав Гай Блогер

Продаючи «страждання»: Урок із Палестини для України

glavcom.ua
Фото та відео руйнувань, убитих, поранених цивільних в Україні, має бути у телемарафоні та в усіх міжнародних ЗМІ та соцмережах
фото: unicef.org

«В інформаційній стратегії Україна має чинити, як Палестина»

Україна – Палестина.

Чому в усьому світі підтримують Сектор Гази?

Бо вони створили безпрецедентну кампанію про страждання. Дітей без ніжок і ручок, голодуючих старих інвалідів показують по всьому світові. Господи, у мене іноді було враження, що аби Палестина замість гуманітарки та грошей для Хамасу попросила «Петріоти» та стати членом НАТО, це було б зроблено за тиждень, після масових мітингів по всьому світу.

Соцмережі та світові ЗМІ завалені фото та відео руйнувань Сектору Газа так, ніби-то там було краще до 7 жовтня.

В інформаційній стратегії Україна має чинити, як Палестина.

Фото та відео руйнувань, убитих, поранених цивільних, має бути у телемарафоні та в усіх міжнародних ЗМІ, соцмережах, особистих розсилках дипломатам та представникам транснаціональних корпораціях, на білбордах у країнах Заходу – цілодобово і без блюру.

Скажу цинічно, наших постраждалих, без кінцівок дітей, мають не тільки везти на реабілітацію за кордон, але і організовувати їм там ефіри на всіх місцевих каналах.

Умовна «Грета Тунберг», трясся, має знати все про нищення гніздування зябликів у лісах Волині та убитих перелітних птахах Херсонщини, міграції богомолів з Криму через шкоду Армії РФ, засолення ґрунтів та смерть дельфінів через російський флот.

Тоді з'являться і нові добровольці у військкоматах і «Петріоти» і мітинги лівих у США під лозунгами – стоп Путін.

Ми маємо «продавати» Світові не Перемогу у далекій для них війні, ми маємо продавати Страждання, а воно реальне, і Перемогу над Стражданням.

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Джерело
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Теги: росія війна ЗМІ Палестина Сектор Гази Україна путін

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Мирослав Гай

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