Стало відомо, скільки витрачає Німеччина на українських біженців

Депутат Європарламенту Бек: ФРН щороку витрачає 20 млрд євро на біженців з України

Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. Про це заявив депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек. За його словами, країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.

«Витрати на українських біженців становлять щонайменше €20 млрд на рік. Цілком імовірно, що вони набагато більші. Це величезна сума грошей», – заявив євродепутат.

За даними статистичної служби Statista, частка видатків ФРН на біженців з України становить 0,55% ВВП. «Звичайно, якби Німеччина не мала такого навантаження, вона могла б собі дозволити більше витрат на інші речі», – зазначив інший депутат бундестагу Вольфганг Віле. «Сподіваюся, що у майбутньому витрати на біженців знизяться», – додав він.

За інформацією МВС, у Німеччині зараз зареєстровано близько 1,65 млн. українських біженців. Станом на березень це приблизно на 250 тис. осіб більше, ніж торік. При цьому буквально у грудні Eurostat опублікував статистику, згідно з якою у ФРН перебуває 1,2 млн мігрантів з України.

Раніше в німецькому районі Зале-Орла були введені обов'язкові громадські роботи для біженців, які проживають у країні. Таким чином влада країни має намір боротися з людьми, які не хочуть шукати роботу і живуть на гроші платників податків. Взимку біженці займатимуться очищенням тротуарів від снігу, а влітку – стрижкою кущів. Платитимуть за роботу по 80 євроцентів на годину.

До слова, федеральний міністр праці та соціальних справ Губертус Гайль, спеціальний уповноважений з питань інтеграції біженців на ринок праці Даніель Терценбах і посол України в Німеччині Олексій Макеєв звернулися з листом до українських шукачів захисту. Про це йдеться на сайті Федерального відомства з питань міграції та біженців.

«З початку війни 160 тис. громадян України змогли працевлаштуватися в Німеччині. Працевлаштовуйтеся і ви! На роботі ви зможете познайомитися з новими людьми, вдосконалити німецьку мову та підвищити кваліфікацію, а також отримати досвід на німецькому ринку праці», – йдеться в повідомленні.

У листі зазначено, що після повернення до України досвід роботи, робочі контакти та знання німецької мови допоможуть у процесі відбудови нашої держави, наприклад, на роботі в німецьких компаніях в Україні.