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Стало відомо, скільки витрачає Німеччина на українських біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, скільки витрачає Німеччина на українських біженців
Німеччина продовжує виплачувати допомогу українцям
фото із відкритих джерел

Депутат Європарламенту Бек: ФРН щороку витрачає 20 млрд євро на біженців з України

Німеччина щорічно витрачає як мінімум €20 млрд на утримання українських біженців, і це не межа. Про це заявив депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек. За його словами, країна не може собі дозволити такі витрати, тому їй доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.

«Витрати на українських біженців становлять щонайменше €20 млрд на рік. Цілком імовірно, що вони набагато більші. Це величезна сума грошей», – заявив  євродепутат. 

За даними статистичної служби Statista, частка видатків ФРН на біженців з України становить 0,55% ВВП. «Звичайно, якби Німеччина не мала такого навантаження, вона могла б собі дозволити більше витрат на інші речі», – зазначив інший депутат бундестагу Вольфганг Віле. «Сподіваюся, що у майбутньому витрати на біженців знизяться», – додав він.

За інформацією МВС, у Німеччині зараз зареєстровано близько 1,65 млн. українських біженців. Станом на березень це приблизно на 250 тис. осіб більше, ніж торік. При цьому буквально у грудні Eurostat опублікував статистику, згідно з якою у ФРН перебуває 1,2 млн мігрантів з України. 

Раніше в німецькому районі Зале-Орла були введені обов'язкові громадські роботи для біженців, які проживають у країні. Таким чином влада країни має намір боротися з людьми, які не хочуть шукати роботу і живуть на гроші платників податків. Взимку біженці займатимуться очищенням тротуарів від снігу, а влітку – стрижкою кущів. Платитимуть за роботу по 80 євроцентів на годину.

До слова, федеральний міністр праці та соціальних справ Губертус Гайль, спеціальний уповноважений з питань інтеграції біженців на ринок праці Даніель Терценбах і посол України в Німеччині Олексій Макеєв звернулися з листом до українських шукачів захисту. Про це йдеться на сайті Федерального відомства з питань міграції та біженців.

«З початку війни 160 тис. громадян України змогли працевлаштуватися в Німеччині. Працевлаштовуйтеся і ви! На роботі ви зможете познайомитися з новими людьми, вдосконалити німецьку мову та підвищити кваліфікацію, а також отримати досвід на німецькому ринку праці», – йдеться в повідомленні.

У листі зазначено, що після повернення до України досвід роботи, робочі контакти та знання німецької мови допоможуть у процесі відбудови нашої держави, наприклад, на роботі в німецьких компаніях в Україні.

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Теги: Німеччина міністр депутат гроші ринок посол влада біженці

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