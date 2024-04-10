У кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ: новий законопроєкт

Вилучити траспортний засіб на потреби ЗСУ можуть у тих громадян, у власності яких є більше одного транспортного засобу

Комітет національної безпеки та оборони Верховної Ради затвердив положення військово-транспортного обов'язку в остаточному варіанті законопроєкту про мобілізацію. Про це йдеться в оприлюдненому висновку комітету, який опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

Повідомляється, що військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України на особливий період транспортними засобами і технікою. Цей обов'язок поширюється як на місцеві, центральні органи влади, підприємства та установи, так і на громадян – власників транспортних засобів.

Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК і СП (територіальний центр комплектування і соціальної підтримки).

Зокрема, якщо у громадянина у власності знаходиться більше одного транспортного засобу – то автомобіль (чи інший транспортний засіб) можуть мобілізувати на потреби ЗСУ. Відповідно, це не стосується тих, хто має у власності лише один транспортний засіб.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

До слова, лише Кабінет міністрів визначає порядок та норми виконання військово-транспортного обов’язку. Безпосередньо залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію до другого читання. Із документу виключили положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців.

13 членів комітету проголосували за, 5 – утрималися. Далі законопроєкт прямує до парламенту, де депутати будуть визначати подальшу долю закону та його окремих статей.

Також стало відомо, хто отримає відстрочку від служби та які покарання для ухилянтів залишили депутати.

Крім того, народні депутати затверили умови та правила бронювання. Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ.