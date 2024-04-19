Столтенберг заявив, що країни НАТО вирішили передати Україні більше систем ППО

Столтенберг наголосив, що окрім Patriot є й інше озброєння, яке можуть надати члени НАТО

Кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом. Про це повідомляє Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За інформацією Генсека, міністри оборони країн НАТО домовились посилити та надати подальшу військову підтримку, в тому числі більше засобів ППО.

«НАТО визначила наявні можливості Альянсу, і є системи, які можуть бути надані Україні. Тож незабаром очікуйте на нові оголошення про можливості протиповітряної оборони для України. Я вітаю зусилля Німеччини, в тому числі нещодавнє рішення про надання Україні додаткової системи Patriot», – сказав політик.

Столтенберг наголосив, що окрім Patriot є й інше озброєння, яке можуть надати члени НАТО, в тому числі ПЗРК SAMP-T. Багато країн-членів Альянсу, які не мають таких систем, пообіцяли надати фінансову підтримку для їх придбання для України.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що на зустрічі міністри також обговорили багато інших нагальних потреб, в тому числі боєприпаси калібру 155 міліметрів, засоби високоточних ударів і безпілотники.

«Кожен член НАТО сам вирішуватиме, що саме йому надавати. Декілька членів Альянсу взяли на себе конкретні зобов'язання під час засідання і завершують підготовку внесків, про які, я сподіваюсь, буде оголошено незабаром. Допомога вже надходить», – зазначив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, що Нідерланди не єдині, хто готовий просто зараз викупити батарею ППО Patriot для подальшої передачі Україні. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону.

До слова, Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian. За словами посадовця, Євросоюз знає, що багато країн мають запаси систем Patriot.