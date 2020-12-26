Україна відновлює авіасполучення з Азербайджаном

Літаки з України не літали до Азербайджану з жовтня місяця

Рейси «Міжнародних авіаліній України» виконуватимуться двічі на тиждень

З 30 грудня авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» відновить регулярні рейси між Києвом і Баку. Як повідомляє РБК-Україна, прямі рейси авіакомпанії прямуватимуть до Баку в середу і неділю, а повертатимуться назад у четвер і понеділок.

Потрапити в Азербайджан можуть тільки іноземці з видом на проживання у країні або за окремим рішенням Оперативного штабу при уряді країни. Також при посадці на рейс потрібно пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не раніше ніж за 48 годин до вильоту.

Авіасполучення між Києвом та Баку було припинено в жовтні у звʼязку з введенням Азербайджаном карантинних обмежень та бойовими діями в Нагірному Карабасі.

Раніше повідомлялось про те, що польоти до України відновила Qatar Airways. Рейси авіакомпанії між Києвом та Дохою з 18 грудня і до кінця 2020 року будуть здійснюватися тричі на тиждень ─ по середах, п'ятницях і суботах.