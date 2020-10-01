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    МАУ перенесла відновлення рейсів до Баку

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    Надалі МАУ буде уважно слідкувати за епідеміологічною ситуацію в країні, а також за подіями в Нагірному Карабаху, - пресслужба - МАУ перенесла відновлення рейсів до Баку
    Надалі МАУ буде уважно слідкувати за епідеміологічною ситуацію в країні, а також за подіями в Нагірному Карабаху, - пресслужба

    Наразі польоти відтермінували до кінця жовтня через обмеження в'їзду на територію Азербайджану у зв’язку з карантином

    Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» вкотре переносить відновлення рейсів до Баку.  Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що наразі польоти відтермінували до кінця жовтня через обмеження в'їзду на територію Азербайджану у зв’язку з карантином.

    «Уряд Азербайджану 30 вересня 2020 року повідомив про чергове продовженням карантинних заходів. Надалі МАУ буде уважно слідкувати за епідеміологічною ситуацію в країні, а також за подіями в Нагірному Карабаху, щоб не втратити можливість відновити рейси за умови забезпечення необхідного рівня безпеки польотів», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, МАУ змінила розклад польотів на жовтень.

    Також МАУ почала продавати квитки на власні рейси з Києва до найбільшого аеропорту Європи. Мова йде про лондонський аеропорт Хітроу. 

    Крім того МАУ відновлює польоти до Нью-Йорка.

    Азербайджан МАУ аеропорт авіаперевезення карантин уряд коронавірус
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