МАУ перенесла відновлення рейсів до Баку



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Надалі МАУ буде уважно слідкувати за епідеміологічною ситуацію в країні, а також за подіями в Нагірному Карабаху, - пресслужба

Наразі польоти відтермінували до кінця жовтня через обмеження в'їзду на територію Азербайджану у зв’язку з карантином

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» вкотре переносить відновлення рейсів до Баку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що наразі польоти відтермінували до кінця жовтня через обмеження в'їзду на територію Азербайджану у зв’язку з карантином.

«Уряд Азербайджану 30 вересня 2020 року повідомив про чергове продовженням карантинних заходів. Надалі МАУ буде уважно слідкувати за епідеміологічною ситуацію в країні, а також за подіями в Нагірному Карабаху, щоб не втратити можливість відновити рейси за умови забезпечення необхідного рівня безпеки польотів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, МАУ змінила розклад польотів на жовтень.

Також МАУ почала продавати квитки на власні рейси з Києва до найбільшого аеропорту Європи. Мова йде про лондонський аеропорт Хітроу.

Крім того МАУ відновлює польоти до Нью-Йорка.