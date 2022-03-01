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    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)

    І хай кожен знає, що українці попереджали по-хорошому - Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    І хай кожен знає, що українці попереджали по-хорошому
    з відкритих джерел

    Вся Україна увішана красномовними написами, зрозумілими окупантам

    Триває шостий день повномасштабного російського вторгнення.

    Окупанти давно мали зрозуміти помилковість свого наступу. Але навіть для найтупіших ворогів, українці розвішують бігборди та просто плакати по всій території України.

    Написи дуже красномовні: «Не убивай душу, ради путинский олигархов», «Вспомни о семье, вернись домой» ну і класика про російський військовий корабель.

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    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)
    з відкритих джерел


    Нагадаємо, ви можете подивитись першу частину такої підбирки. Світлини, як зустрічають окупанта Кропивницький і Суми.

    Як раніше повідомлялося, російські окупанти з ранку 1 березня завдали ракетного удару по Харкову. Зокрема одна із ракет потрапила на Майдан Свободи.

    Теги: окупанти війна українці корабель Україна
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    Українці показали ворогу своє ставлення (фото)