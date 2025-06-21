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Україна збільшила видатки держбюджету за рік на 22%

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Україна збільшила видатки держбюджету за рік на 22%
Лева частка бюджетних коштів була спрямована на безпеку та оборону
фото з відкритих джерел

Видатки держбюджету України за січень-травень 2025 року зросли до 1,5 трлн грн: левова частка – на оборону

Загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету України за січень – травень 2025 року сягнула 1,5 трлн грн, що на 22,3% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У травні поточного року видатки склали 352,8 млрд грн. Ці дані оприлюднила Державна казначейська служба України 13 червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

Лева частка бюджетних коштів – а це 64% від усіх видатків загального фонду – була спрямована на безпеку та оборону. За п'ять місяців 2025 року ця сума становить 984,1 млрд грн, з яких 218,9 млрд грн було витрачено у травні.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільші статті включають:

  • Оплата праці з нарахуваннями: 607,3 млрд грн (39,5% від загального обсягу). У травні на цю статтю витрачено 132,1 млрд грн. Зростання порівняно з минулим роком склало 22,9%.
  • Оплата використання товарів і послуг: 213,3 млрд грн (13,9%). Ці кошти, зокрема, пішли на підтримку Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних органів. Сюди входить придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування, а також оплата комунальних послуг. Значні суми також були перераховані Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.
  • Соціальне забезпечення: 266,3 млрд грн (17,3%). Ця стаття видатків, що зросла на 12,6% порівняно з минулим роком, охоплює виплату пенсій, допомоги, стипендій, трансферти Пенсійному фонду, соціальний захист дітей та сімей, підтримку малозабезпечених, а також виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
  • Субсидії та поточні трансферти підприємствам: 204,8 млрд грн (13,3%). Ці кошти були спрямовані на придбання товарів для потреб Збройних Сил України та забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва.
  • Обслуговування державного боргу: 136,6 млрд грн (8,9%). Цей показник зросли на 34,4% порівняно з минулим роком, що свідчить про зростання боргових зобов'язань.
  • Трансферти місцевим бюджетам: 73,1 млрд грн (4,7%). Зростання на 11,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року в Україні з'явиться експериментальний проєкт із базової соціальної допомоги для малозабезпечених сімей.

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Теги: Держбюджет Україна

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