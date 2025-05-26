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ЄС шукає вихід для українських біженців: готується поетапне згортання тимчасового захисту

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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ЄС шукає вихід для українських біженців: готується поетапне згортання тимчасового захисту
Серед обговорюваних варіантів – звуження сфери захисту
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Майбутнє тимчасового захисту українців в ЄС: Брюссель шукає «стратегію виходу»

Європейський Союз готується до перегляду правової основи захисту українців, які шукають притулку від війни. Директива про тимчасовий захист (TPD), запущена у березні 2022 року як екстрене рішення, тепер випробовує межі законодавства ЄС, і Брюссель активно шукає подальші кроки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Очікується, що пропозиція щодо майбутнього статусу українців буде представлена на початку червня. Спочатку вважалося, що TPD дозволяє лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року. Однак Комісія вже продовжила його до березня 2026 року, застосувавши більш вільне тлумачення.

За словами одного з дипломатів ЄС, за зачиненими дверима активно обговорюються «стратегії виходу», що пов'язано зі зміною геополітичного ландшафту. Як повідомляє видання, розглядається можливість річного продовження TPD, яке може супроводжуватися незаконодавчою заявою держав-членів, що окреслить поступове скасування захисту.

Держави-члени можуть розглянути це питання вже 12–13 червня під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ.

Хоча більшість держав-членів підтримують поновлення, експерти попереджають про обмежені юридичні можливості для подальшого продовження.

«Ми вже опинилися на тонкому льоду з останнім продовженням, – сказав Мартін Вагнер, старший політичний радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики. – Просте тлумачення директиви означало б, що після трьох років вона закінчилася».

Вагнер підкреслив, що тепер потрібне «справжнє обговорення альтернатив та того, як вийти з тимчасового захисту тим чи іншим способом». Інший дипломат ЄС додав, що без чіткої стратегії виходу TPD може мати зворотний ефект, ризикуючи «перевантажити національні системи надання притулку, а саме цьому ДПТ і мав запобігти».

Серед обговорюваних варіантів – звуження сфери захисту, що може передбачати виключення людей, які повернулися до України назавжди, або блокування новоприбулих від доступу до чинних правил.

Ігнорування проблеми – ще один варіант, але експерти попереджають, що це може мати надзвичайно високу ціну. За словами Вагнера, якщо значна частина бенефіціарів TPD залишаться в ЄС, «тягар буде неймовірним», а кількість заявок може «бути в кілька разів більшою, ніж ті, з якими зазвичай стикаються країни».

Ще однією, хоча й малоймовірною, альтернативою є створення нового правового інструменту. Колишній міністр Нідерландів та спеціальний радник Комісії з питань України Лодевейк Ашер запропонував так званий «дозвіл на реконструкцію», який надаватиме тимчасовий дозвіл на проживання до 10 років.

«Це буде нелегко», – підсумував Вагнер, додавши, що «зрештою, нам доведеться запитати: що відбувається після тимчасового захисту? Немає іншого шляху».

Нагадаємо, скасування видачі допомоги готівкою дає результат, мігранти воліють виїхати із Німеччини. Припинення виплати готівкою, запровадження спеціальних платіжних карток, які обмежили зняття готівки, заборона використовувати виплати в букмекерських конторах або для переказу грошей за кордон – все це дає результати. Статистика показує, що з регіонів, де були запроваджені картку, їде все більше прохачів притулку.

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Теги: мігранти біженці Європа Україна

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