Обмін полоненими: до України повернулася ще одна група важкохворих та тяжкопоранених воїнів

З полону повернулися оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки

Сьогодні, 19 червня, із російського полону повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

«Більшість із них – оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Вітаю на рідній землі!», – йдеться в повідомленні.

Попереду на воїнів чекає фізична та психологічна реабілітація – відновлення після тривалого полону.

Керівник ГУР МО Буданов показав відео звільнення з російського полону українських Захисників pic.twitter.com/Ku0Zs1Xq3Z — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 19, 2025

Нагадаємо, що 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Звільнені воїни фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

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Українські воїни після повернення з полону фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

До слова, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.