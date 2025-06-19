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Обмін полоненими: до України повернулася ще одна група важкохворих та тяжкопоранених воїнів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Обмін полоненими: до України повернулася ще одна група важкохворих та тяжкопоранених воїнів
На воїнів чекає фізична та психологічна реабілітація
скрін із відео

З полону повернулися оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки

Сьогодні, 19 червня, із російського полону повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

«Більшість із них – оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Вітаю на рідній землі!», – йдеться в повідомленні.

Попереду на воїнів чекає фізична та психологічна реабілітація – відновлення після тривалого полону.

Нагадаємо, що 19 червня Україна повернула з російського полону захисників. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Звільнені воїни
Звільнені воїни
фото: Telegram/Володимир Зеленський

За словами президента, більшість бійців перебували у неволі з 2022 року. У межах обміну було звільнено захисників, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

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Українські воїни після повернення з полону
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Як повідомлялося, 14 червня Україна повернула полонених, захоплених ще у 2022 році. Президент висловив подяку всім, хто допомагає у реалізації цього складного процесу, що включає переговори та організацію обмінів. Повернення військовополонених є одним із ключових пріоритетів української влади.

До слова, Росія планує цього тижня кульмінацію кампанії з дискредитації України у контексті обмінів полоненими. Рішення про початок кампанії було ухвалено особисто російським диктатором Володимиром Путіним, а за координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників глави адміністрації кремлівського лідера.

Теги: обмін полоненими росія Україна звільнення реабілітація обмін війна

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