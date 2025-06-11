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Країни НАТО хочуть включити Україну до своїх оборонних витрат – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Країни НАТО хочуть включити Україну до своїх оборонних витрат – Bloomberg
Європа застосує новий метод до оборонних витрат
фото із відкритих джерел

Країни НАТО готують новий план, аби допомогти обороні України

Країни НАТО розглянуть можливість включити кошти на військову допомогу Україні у витрати на оборону, які хочуть погодити на саміті у червні. Як повідомляє «Главком» про це пишее агентство Bloomberg посиланням на попередню чернетку декларації саміту.

«Союзники по НАТО розглянуть можливість дозволу включення своїх внесків в оборону України в нові цільові витрати, які, як очікується, будуть ухвалені на саміті лідерів (країн блоку) пізніше цього місяця»,– йдеться в повідомленні агентства з посиланням на чернетку документа.

Крім того, країни-члени альянсу також пропонують працювати над усуненням торгових бар'єрів у сфері оборони. Як зазначає агентство, проект декларації містить одну сторінку та концентрується лише на витратах альянсу на оборону без обіцянок щодо України.

Саміт НАТО відбудеться 24-25 червня цього року у Гаазі.

Раніше агентство France Presse з посиланням на неназваних дипломатів повідомляло, що основна увага на саміті НАТО в Гаазі зосередиться не на Україні, а на досягненні президента США Дональда Трампа, що задовольняє президента, угоди про підвищення видатків на оборону серед країн-членів альянсу.

Раніше міністр оборони США Піт Гегсет упевнений, що країнам НАТО вдасться домовитися взяти на себе зобов'язання наростити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту альянсу в Гаазі. 

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що країни-члени НАТО мають підготувати чіткі й потужні рішення щодо зміцнення Сил оборони України, щоб президент Володимир Зеленський узяв участь у саміті Альянсу.

Нагадаємо, країна-агресорка продовжує нарощувати озброєння. Для того, аби підготуватися до нападу на НАТО, їй знадобиться до пʼяти років. Марк Рютте зазначив, що росіяни відновлюють свої збройні сили за допомогою китайських технологій, виробляючи зброю швидше, ніж очікувалося. Рютте наголосив, що за три місяці країна виробляє стільки, скільки НАТО за рік. Тільки цього року російська оборонна промисловість випустить 1,5 тис. танків, 3 тис. бронетранспортерів і 200 ракет «Іскандер».

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Теги: Україна НАТО росіяни озброєння

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