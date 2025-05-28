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Угода про копалини між Україною і США. Геолог пояснив, скільки часу потрібно для початку видобутку нафти і газу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Угода про копалини між Україною і США. Геолог пояснив, скільки часу потрібно для початку видобутку нафти і газу
Михайлов: Зараз, коли йде війна, ніхто не вкладатиметься в розробки
колаж: glavcom.ua

Володимир Михайлов: В екологів декілька побоювань щодо видобутку в Україні сланців спільно із США

Підписання угоди про співпрацю у видобутку корисних копалин між Україною та США відкриває нові перспективи для енергетичної незалежності країни, зокрема у розробці нетрадиційних джерел нафти та газу. Проте, цей процес вимагатиме значного часу та інвестицій, а також врахування екологічних викликів. Про це розповів геолог Володимир Михайлов в інтерв’ю «Главкому» «Угода про надра зі США: добре чи погано?».

За словами Володимира Михайлова, зараз, під час війни, ніхто не вкладатиметься в розробки. Однак після війни, враховуючи величезний досвід США, яким має скористатися Україна до початку реального видобутку, має пройти не менше п’яти років. Він навів приклад США, де від виникнення ідеї розробки сланцевих басейнів до масового видобутку знадобилося близько 50 років.

«Так, метод гідравлічної стимуляції тріщиноутворення в свердловинах було випробувано орієнтовно у 1960 р. На початку 80-х років починається дуже обмежений видобуток газу із сланців, і тільки у 2003 р. на родовищі Барнет була впроваджена технологія горизонтального буріння з покроковим гідророзривом пласта», – зазначив Михайлов. Він підкреслив, що це той шлях, який повинна пройти Україна.

Оскільки в Україні відсутні технології буріння горизонтальних свердловин та гідророзриву пласта, необхідна участь американських фахівців. Проте, Михайлов підкреслив, що українські геологи та нафтовики мають великий досвід і чудово знають геологічні особливості територій майбутнього видобутку, тому їхня участь у проєктах буде обов’язковою.

«Різке збільшення видобутку вуглеводнів в Україні може бути пов’язане із розробкою їх нетрадиційних джерел, насамперед сланцевого газу, сланцевої нафти, газу ущільнених порід-колекторів», – підсумував геолог. Він додав, що попередні оцінки перспективних площ вже проведені, але для початку робіт потрібні великі капіталовкладення та інвестори.

Екологічний аспект видобутку вуглеводнів нетрадиційним способом є дуже важливим, і екологи мають декілька побоювань. Михайлов нагадав про ситуацію з компанією Shell (у рамках договору про спільну діяльність між Shell та ПАТ «Укргазвидобування» було пробурено дві розвідувальні свердловини у Харківській області у 2014 році), яка зіткнулася з великим спротивом місцевого населення під час спроб видобутку в Україні.

В екологів декілька побоювань. Перш за все – це забруднення підземних вод, що може позначатися на водопостачанні населених пунктів. І по-друге – сейсмічність району розробки.

Володимир Михайлов визнає наявність екологічних проблем, але пояснює, що видобуток сланців зазвичай відбувається на глибині, яка значно перевищує розташування водних горизонтів. Між ними, як правило, є щільні породи, що відокремлюють водоносні горизонти від зони видобутку, зменшуючи ризики.

«Все це зменшує екологічні ризики, хоча все одно вони залишаються. Для їх суттєвого зменшення треба ретельно вивчати геологічну і гідрогеологічну будову територій, де планується розробка нетрадиційних родовищ», – наголосив Михайлов.

Він також зазначив, що на північному сході України ситуація з цим є нормальною, тоді як на Прикарпатті необхідний більш детальний аналіз.

Нагадаємо, Угода між Україною і США встановлює умови, які стосуються, зокрема, нових ліцензій на видобуток (нафти і газу також), а також ліцензій, виданих раніше, але які ще не експлуатувалися у промислових цілях.

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Теги: США Україна корисні копалини Володимир Михайлов

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