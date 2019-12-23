Українці не усвідомлюють, скільки податків вони сплачують (дослідження) наші гроші

Понад третина опитаних не знають, яку частку доходів віддають держави

Понад половина громадян України (51,3%) недооцінюють суму податків, яку вони сплачують за державні послуги. Про це свідчать результати дослідження Київського міжнародного інституту соціології замовлення Центру соціально-економічних досліджень «CASE-Україна».

Так, 29% вважають, що працівники віддають на забезпечення державних функцій близько чверті своїх доходів, ще 15% вважають, що утримання держави становить близько третини доходів. Лише 7,9% правильно зазначили, що українські працівники сплачують близько половини своїх доходів на утримання держави. Разом із тим, майже 36% опитаних не змогли навіть приблизно назвати частку своїх доходів, які вони віддають на утримання держави.

У рамках дослідження було опитано 2043 особи у віці від 18 років у 110 населених пунктах з 1 по 12 грудня 2019 року в усіх областях України, окрім окупованих Росією територій Донбасу та Криму. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Статистична похибка з урахуванням дизайн-ефекту знаходиться у межах від 0,7%.

Половина – це саме та частка доходів, яку українці віддають на утримання держави, - такі розрахунки наводить «CASE-Україна» на основі чинних ставок податків на працю та споживання (ЄСВ, ПДФО, військового збору, ПДВ, акцизних та митних зборів).

За словами виконавчого директора «CASE-Україна», ініціатора проекту «Ціна держави» Дмитра Боярчука, більшість податків стягуються непомітно для самого платника. «Попри те, що податки до бюджету перераховують продавці, працедавці, виробники підакцизних товарів та імпортери, кінцевим платником усіх податків все одно є працівник і покупець. Податки або включені в ціну кінцевого товару, або віднімаються від заробітної плати», - зазначив він.

Боярчук стверджує, що бюджет країни складають дрібні внески громадян із зарплатою 5-7 тис. грн. «Майже три чверті держбюджету наповнюють мільйони простих трудяг, які йдуть в магазин, купують бензин, сплачують комунальні послуги. Проте українці не усвідомлюють що медичні чи освітні послуги далеко не безкоштовні, і що громадяни вже за них заплатили коли сплачували податки», — додав він.

Практичний аспект

До прикладу, якщо ви отримуєте 10 тис. грн офіційної зарплатні, то за рік ви сплачуєте податків на 89,106 тис. грн – тобто, особисто ви за рік віддаєте:

39,7 тис. грн - на сплату пенсій

2,341 грн - на соціальний захист

7, 065 тис. грн - на підтримку економіки

9,786 тис. грн - на освіту

5,421 тис. грн – на відсотки за запозиченнями

5,660 тис. грн - на правоохоронні органи

5,198 тис. грн - на медицину

4,478 тис. грн - на збройні сили

3,359 тис. грн - на утримання чиновницького апарату

1,380 тис. грн - на культуру і спорт

1,205 тис. грн - на комунальне господарство

0,51 тис. грн - на охорону довкілля.

Інший приклад: з 1 липня по 31 грудня 2019 року мінімальна зарплата в Україні складає 4,173 тис. грн. Людина, яка отримувала цю суму, за рік сплатила 37,183 тис. грн, з них тільки до Пенсійного фонду понад 16 тис. грн.

Дізнатися, скільки за рік ви платите державі, і на що йдуть (чи принаймні мали б йди) ці кошти, можна за допомогою онлайн калькулятора.

Пальне, борги та пенсії

«CASE-Україна» до прикладу наводить калькулятор розрахунку вартості податків з пального – А-95. Так, вартість такого пального на сьогодні – 26,8 грн за літр. Візьмемо умовний малолітражний автомобіль із об’ємом бензобаку становить від 40 л. Отже, залити повний бак бензину коштуватиме 1072 грн. З них собівартість - 607 грн, націнка - 89 грн, ПДВ - 179 грн і акциз - 197 грн.

«CASE-Україна» також наводить іншу цікаву інформацію, яка стосується кожної працюючої людини – до прикладу, про те, що кожен українець заборгував… 132,575 тис. грн. Принаймні така сума виходить у перерахунку держборгу країни на кожного громадянина.

Крім того, сайт наводить пенсійний калькулятор, завдяки якому кожен зможе підрахувати, на яку пенсію зможе розраховувати.

Наталія Сокирчук, «Главком»