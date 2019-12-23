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    Суспільство

    «Слуги народу» назвали фракцію-партнера у парламенті

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    Євгенія Кравчук згадала, що &laquo;слугам народу&raquo; &laquo;було прикро, коли &laquo;Голос&raquo; не підтримав у першому читанні і земельну реформу&raquo; - «Слуги народу» назвали фракцію-партнера у парламенті
    Євгенія Кравчук згадала, що «слугам народу» «було прикро, коли «Голос» не підтримав у першому читанні і земельну реформу»

    «Найбільш конструктивна взаємодія у нас з партією «Голос»», - заступник голови фракції Євгенія Кравчук

    Євгенія Кравчук, заступник голови фракції «Слуга народу», стверджує, що у парламенті між новими і старими політиками існує найбільші розбіжності.

    В інтерв’ю «Главкому» депутатка зауважила, що підтримку різних фракцій здобувають лише ті законопроєкти, що стосуються «незахищених верств населення а»бо коли виділяли кошти на добудову «Охматдиту».

    «І все ж очевидно, що у нас більш конструктивна взаємодія з партією «Голос», - вважає Кравчук, проте додає, що за продовження закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу вони не голосували.

    Депутатка згадала, що «слугам народу» «було прикро, коли «Голос» не підтримав у першому читанні і земельну реформу».

    «Сподіваюся, що в другому вони все ж проголосують», - не втрачає надію Кравчук.

    Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт про ринок землі.

    Влада планувала відкрити ринок землі до кінця цього року, проте Комітет з питань аграрної політики на 19 грудня зміг розглянути трохи більше 200 з 5000 поправок до законопроєкту.

    17 грудня у центрі столиці розпочалась акція проти земельної реформи.

    Читати більше: 
    Верховна Рада земля акція ринок самоврядування влада партія Голос населення Євгенія Кравчук
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