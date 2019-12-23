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    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: фура збила пішохода

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    На автодорозі Київ-Одеса під колеса вантажівки &laquo;Рено&raquo; потрапив пішохід - Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: фура збила пішохода
    На автодорозі Київ-Одеса під колеса вантажівки «Рено» потрапив пішохід
    Фото: Нацполіція

    За добу на дорогах Київщини постраждало троє пішоходів

    Минулої доби на дорогах Київщини сталося 49 ДТП, з них 4 аварії з потерпілими. У результаті дорожньо-транспортних пригод один пішохід загинув, ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, смертельна аварія сталася о 22-й годині на автодорозі Київ-Одеса, де під колеса вантажівки «Рено» потрапив пішохід. Чоловік, який намагався перебігти дорогу у невстановленому для цього місці, отримав травми, несумісні з життям.

    Загиблим виявився 43-річний житель Ставищанського району. Його тіло доправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

    На місці ДТП працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, співробітники криміналістичної лабораторії.

    Ще два ДТП, де травми отримали пішоходи, сталися на Вишгородщині та в місті Яготин. У цих випадках водії транспортних засобів у темний час доби скоїли наїзди на людей, які переходили дорогу на нерегульованих пішохідних переходах. Двох жінок з травмами госпіталізовано.

    У місті Ржищів водій, керуючи автомобілем «Джилі», не дотримався безпечної відстані руху і скоїв наїзд на велосипедиста. Місцеву жительку із політравмою доставлено до лікарні.

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    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: фура збила пішохода
    Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: фура збила пішохода

    Як повідомлялося, 21 грудня ввечері в с. Михайлівська-Рубежівка у Києво-Святошинському районі сталася ДТП з постраждалими. Водій Volkswagen Multivan, рухаючись в напрямку селища Бородянка, аби уникнути зіткнення з Mitsubishi Pajero, що здійснював розворот, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з позашляховиком Honda CR-V.

    Внаслідок автопригоди травми різного ступеня тяжкості отримав водій та п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. Травмованих було госпіталізовано до лікарні.

    Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль чоловік
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