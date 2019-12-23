Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: фура збила пішохода



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На автодорозі Київ-Одеса під колеса вантажівки «Рено» потрапив пішохід Фото: Нацполіція

За добу на дорогах Київщини постраждало троє пішоходів

Минулої доби на дорогах Київщини сталося 49 ДТП, з них 4 аварії з потерпілими. У результаті дорожньо-транспортних пригод один пішохід загинув, ще троє людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, смертельна аварія сталася о 22-й годині на автодорозі Київ-Одеса, де під колеса вантажівки «Рено» потрапив пішохід. Чоловік, який намагався перебігти дорогу у невстановленому для цього місці, отримав травми, несумісні з життям.

Загиблим виявився 43-річний житель Ставищанського району. Його тіло доправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

На місці ДТП працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, співробітники криміналістичної лабораторії.

Ще два ДТП, де травми отримали пішоходи, сталися на Вишгородщині та в місті Яготин. У цих випадках водії транспортних засобів у темний час доби скоїли наїзди на людей, які переходили дорогу на нерегульованих пішохідних переходах. Двох жінок з травмами госпіталізовано.

У місті Ржищів водій, керуючи автомобілем «Джилі», не дотримався безпечної відстані руху і скоїв наїзд на велосипедиста. Місцеву жительку із політравмою доставлено до лікарні.

Як повідомлялося, 21 грудня ввечері в с. Михайлівська-Рубежівка у Києво-Святошинському районі сталася ДТП з постраждалими. Водій Volkswagen Multivan, рухаючись в напрямку селища Бородянка, аби уникнути зіткнення з Mitsubishi Pajero, що здійснював розворот, виїхав на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення з позашляховиком Honda CR-V.

Внаслідок автопригоди травми різного ступеня тяжкості отримав водій та п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. Травмованих було госпіталізовано до лікарні.