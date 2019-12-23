Після звільнення українцям не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов
Новий законопроєкт передбачає виплату компенсації у разі звільнення за ініціативою роботодавця
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни будуть в новому законопроекті про працю. Про це він написав у Facebook.
Як повідомив Милованов, у новому законопроєкті передбачена компенсація працівникові в разі його звільнення з ініціативи роботодавця.
«За новим законодавством у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів», - написав Мілованов.
Також законопроєктом вводяться такі нововведення:
- дозволяє вагітним жінкам, інвалідам, пенсіонерам працювати дистанційно з дому за гнучким графіком;
- безстрокові договори дозволять фіксувати суму штрафу або компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця;
- з'явиться можливість домовлятися про гнучкий графік роботи і пропорційної оплати праці;
- випробувальний термін дозволить позбутися від небажаних для роботодавців категорій професій;
- зберігає пільги для бійців АТО/ООВ, вагітних жінок, мам/пап в декреті (до трьох років), осіб з обмеженими можливостями та неповнолітніх;
- профспілки будуть регулюватися новим окремим законом;
- вводить поняття нефіксованого робочого часу, завдяки чому буде легалізований оренду нерегулярних працівників;
- вводяться учнівські, строкові та інші гнучкі форми трудових договорів;
- електронні книжки переводяться в цифрову форму.
Зазначимо, що у новому законопроєкті про працю планують чітко визначити поняття «трудові відносини».
Крім того, українцям хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок удвічі - від 15 днів до 30.