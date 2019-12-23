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    Після звільнення українцям не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов

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    <span>Тимофій Милованов: новий закон зберігає звичну тривалість робочого тижня у 40 годин, але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи</span> - Після звільнення українцям не потрібно буде відпрацьовувати два тижні, - Милованов
    Тимофій Милованов: новий закон зберігає звичну тривалість робочого тижня у 40 годин, але дозволяє домовлятися про гнучкий графік роботи

    Новий законопроєкт передбачає виплату компенсації у разі звільнення за ініціативою роботодавця

    Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів, які зміни будуть в новому законопроекті про працю. Про це він написав у Facebook.

    Як повідомив Милованов, у новому законопроєкті передбачена компенсація працівникові в разі його звільнення з ініціативи роботодавця.

    «За новим законодавством у разі звільнення працівника з ініціативи роботодавця той повинен виплатити грошову компенсацію, розмір якої залежить від строку попереднього співробітництва з працівником. А ще - працівник зможе звільнятися за власним бажанням без обов'язкового відпрацювання двох тижнів», - написав Мілованов.

    Також законопроєктом вводяться такі нововведення:

    • дозволяє вагітним жінкам, інвалідам, пенсіонерам працювати дистанційно з дому за гнучким графіком;
    • безстрокові договори дозволять фіксувати суму штрафу або компенсацію в разі порушення домовленостей з боку роботодавця;
    • з'явиться можливість домовлятися про гнучкий графік роботи і пропорційної оплати праці;
    • випробувальний термін дозволить позбутися від небажаних для роботодавців категорій професій;
    • зберігає пільги для бійців АТО/ООВ, вагітних жінок, мам/пап в декреті (до трьох років), осіб з обмеженими можливостями та неповнолітніх;
    • профспілки будуть регулюватися новим окремим законом;
    • вводить поняття нефіксованого робочого часу, завдяки чому буде легалізований оренду нерегулярних працівників;
    • вводяться учнівські, строкові та інші гнучкі форми трудових договорів;
    • електронні книжки переводяться в цифрову форму.

    Зазначимо, що у новому законопроєкті про працю планують чітко визначити поняття «трудові відносини».

    Крім того, українцям хочуть збільшити терміни відпустки за свій рахунок удвічі - від 15 днів до 30.

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