Українці з інвалідністю зможуть купити пільгові залізничні квитки онлайн

Люди з інвалідністю відтепер можуть придбати пільгові квитки на потяг онлайн

Раніше для придбання пільгового залізничного квитка особам з інвалідністю необхідно було зареєструватися в централізованому банку даних з проблем інвалідності

Міністерство соціальної політики запустило функцію придбання пільгових залізничних квитків для осіб з інвалідністю в електронному кабінеті. Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

«Мінсоцполітики спільно з акціонерним товариством «Укрзалізниця» запровадила функцію придбання пільгових залізничних квитків для осіб з інвалідністю на сайті «Укрзалізниці», – наголошується в повідомленні.

Раніше для придбання пільгового залізничного квитка особам з інвалідністю необхідно було зареєструватися в централізованому банку даних з проблем інвалідності виключно через орган соціального захисту населення, що вимагало особистої присутності особи з інвалідністю та супроводжувалося тривалим очікуванням в черзі.

Зазначається, що зараз Мінсоцполітики запустило онлайн-облік в ЦБІ осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та їх законних представників.

Для цього людині з інвалідністю або законному представнику дитини з інвалідністю не обходимо зареєструватися в ЦБІ через електронний кабінет особи з інвалідністю по посиланню і подати скановані копії необхідних документів.

У разі, якщо особа з інвалідністю вже облікована в ЦБІ, але на сайті «Укрзалізниці» не може придбати квитки із-за відмови у підтверджені статусу – скоріш за все, в ЦБІ внесено некоректні дані документу, що надає право на пільги. Для уточнення причини відмови особі з інвалідністю необхідно звернутися до органу соціального захисту населення. Актуалізувати дані щодо себе, або особи, законним представником якої ви є, можливо в органі соціального захисту населення або через електронний кабінет особи з інвалідністю.

До слова, нещодавно пасажиру у фірмовому поїзді «Київ-Запоріжжя» № 37 видали брудну постільну білизну.

Тим часом народний депутат Олександр Качура обурений станом виданої йому у вагоні класу «люкс» постільної білизни. Відповідні фото розлючений член фракції «Слуга народу» розмістив у своєму Telegram-каналі, також він обіцяє створення слідчої комісії щодо підрядників «Укрзалізниці».

Нарікала раніше на комфорт у потягах «Укрзалізниці» й артистка Ольга Сумська. Актриса, подорожуючи поїздом №791 Кременчук-Київ, обурилася відсутністю кондиціонера в купе.

Також нещодавно «Укрзалізниця» потрапила у черговий скандал. Цього разу підприємство запустило вагон СВ, у якому відсутня система кондиціонування.

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