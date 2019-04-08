Українські фермери підвищують ціни на капусту



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На даний момент ціни на капусту в Україні в середньому в 2,5 рази вище, ніж роком раніше

Ситуація може кардинально змінитися саме з того моменту, коли істотно збільшиться пропозиція капусти нового врожаю

Активний попит на білокачанну капусту дає можливість українським фермерам підвищувати ціни на цю продукцію. При цьому пропозиція продукції високої якості досить обмежена, що також стимулює зростання цін.

Про це повідомляє agroreview.

Так, українські фермери до кінця тижня декларують ціни на капусту в межах 14-16 грн/кг ($0,52-0,59 /кг), що в середньому на 6% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами операторів ринку, ситуація може кардинально змінитися саме з того моменту, коли істотно збільшиться пропозиція капусти нового врожаю.

«Зараз на українському ринку присутня пропозиція тільки імпортної ранньої капусти, оптові ціни на яку озвучуються в межах 35-38 грн/кг ($1,30-1,41 /кг). Сезон місцевої ранньої капусти, за нашими прогнозами, має розпочатися приблизно через 10-14 днів. В результаті, на сьогоднішній момент у вітчизняних виробників є можливість незначно підвищувати ціни на торішню білокачанну капусту», - повідомив Олександр Хорєв керівник проекту «АПК-Інформ: Овочі і Фрукти».

Необхідно відзначити, що на даний момент ціни на капусту в Україні в середньому в 2,5 рази вище, ніж роком раніше. При цьому учасники ринку не виключають, що тенденція подорожчання продукції збережеться і надалі, оскільки запаси в господарствах стрімко скорочуються.

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