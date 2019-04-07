Експерти прогнозують збільшення вартості борошна в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Борошно буде підніматися в ціні до кінця року

Українське борошно за кордоном може коштувати дешевше, ніж у нас

У квітні від 1 до 1,5% зросте вартість борошна в Україні. Про це у коментарі «Унн» повідомив голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

«Наразі тенденція негативна, ми бачимо пришвидшене зростання цін на хлібобулочні вироби, макарони. Борошно наразі буде збільшуватися в ціні десь від відсотка до півтора», - сказав Дорошенко.

За його словами, великий вплив має збільшення вартості зерна. Ціна на борошно в Україні досить часто є вищою, ніж борошно, вироблене з українського зерна за кордоном у країнах ЄС. Тому українське борошно за кордоном може коштувати дешевше, ніж у нас.

«Також борошно буде підніматися в ціні до кінця року. Якщо говорити про потенціал зростання ціні, то у 2020 році ми побачимо, що скоріш за все борошно буде дорожчати лише на відсоток інфляції, а зараз його темпи зростання вартості більші, ніж темпи інфляції», - розповів Дорошенко.

Нагадаємо, за рік вартість так званого хлібного кошика в Україні збільшилася на 26%. Це майже в три рази швидше зростання середнього рівня цін в країні.

Раніше Дорошенко заявляв, що хлібобулочні вироби в Україні зростуть у ціні на 2-2,5%.