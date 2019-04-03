Супрун зруйнувала міф, що правильно харчуватися - це дуже дорого



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Супрун зауважила, що із овочів можна купувати, наприклад, моркву, буряк, кольрабі, селеру та пастернак

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун зруйнувала кілька міфів щодо високої вартості здорового харчування.

«Існує такий міф, що правильно харчуватися - це обов’язково дуже дорого. Звісно, у величезному асортименті фруктів, овочів, риби або ж горіхів є багато дійсно дорогих пропозицій. Але не настільки багато, щоб ми розводили руками та радили вам їсти батон, дешеву ковбасу, кетчуп», - написала Супрун у Facebook.

Вона зауважила, що із овочів можна купувати, наприклад, моркву, буряк, кольрабі, селеру та пастернак, цибулю, гарбуз.

«Варто більш пильно придивитися і ми помітимо:

Моркву: до 15 грн/кг, джерело каротиноїдів (провітаміну А, потрібного для зору, імунітету, краси шкіри і невпинної боротьби з вільними радикалами). Її можна їсти сиру, запікати, тушкувати, додавати до каш, супів, солодкої та несолодкої випічки.

Буряк: до 15 грн/кг, джерело бетаїну - сполуки, потрібна для правильного обміну жирів. «Любить» горіхи, чорнослив і яблука, його можна пекти, готувати на пару і чавити із нього сік.

Кольрабі: соковите джерело клітковини і вітаміну С, що коштує до 30 грн/кг. Чудово поєднується із морквою, яблуками та сметаною.

Коренеплоди селера і пастернак тішать вмістом клітковини інуліну, смаком і ціною (25 і 45 грн/кг відповідно в Києві в центрі міста). Улюблений проповідниками здорового способу життя батат (солодка картопля) дорогий (від 100 грн/кг) не здоровіший за запечені з олією моркву, картоплю, пастернак і селеру, тож не переймайтеся.

Цибулю, в тому числі порей і зелену (від 10 грн/кг відповідно). Це джерело олігосахаридів, за які дуже подякує кишкова мікрофлора. Печінка теж подякує — адже в цибулі багато сірковмісних сполук, а сірка потрібна нам для синтезу глутатіону (борця із вільними радикалами і отрутами). Все зійшлося. Добра звістка - цибуля буде така само поживна, якщо її їсти печену чи тушковану, а не свіжу. Цибуля дружить із супами, несолодкими запіканками, іншими овочами та кашами. Не купуйте пребіотики в капсулах (1-15 грн/капсула) - приготуйте запечені зі спеціями, часником та олією селеру та порей.

Гарбуз - цінний весь. При ціні 15-20 грн/кг ми отримуємо каротиноїди, насіння та соковиту серединку, з якої можна робити супи, каші, оладки, запіканки та печиво.

Капусту - це скарб, як і решта її хрестоцвітних родичів, ціною в 10-20 грн/кг. Білокачанна капуста багата на кальцій, який добре засвоюється, а її сірковмісні сполуки сульфорафани активують печінкову систему знешкодження. Квашена капуста містить ще й молочну кислоту (пребіотик) та молочнокислі бактерії (пробіотик), тобто ще корисніша за сиру. Розрекламована нутриціологами броколі справді дещо поживніша за білокачанну капусту, але ця різниця не така принципова», - написала Супрун.

Очільниця МОЗу також радить замість сосисок купувати м'ясо.

«Коли плануєте раціон - обирайте продукти в їхньому первісному вигляді. Не перероблені, як ковбаса чи сосиски. Це подвійний виграш - що менш перероблений продукт, то менша додана вартість (ви менше платите) і більша поживна цінність (ви менше хворієте). 100 грамів навіть добірної яловичини, в якій багато заліза, цинку та незамінних амінокислот, карнітину і таурину, коштує менше ніж 100 грамів поганеньких сосисок», - підкреслила Супрун.

Крім того, вона радить їсти рибу. «Велика порція риби обійдеться у 30-50 гривень», - зазначила очільниця МОЗу.

Нагадаємо, раніше Супрун попередила українців, що надмірне споживання глутамату натрію може нашкодити роботі нирок, серця і судин, а глутамінова кислота - призвести до загибелі нейронів.