Україні не вистачить власних грошей для відновлення енергосистеми – радник прем’єр-міністра

Енергосистема ще довго буде оговтуватись від наслідків ракетних обстрілів

Через масштаб пошкоджень енергосистеми Україні не вистачить власних ресурсів для її відновлення, заявив радник прем’єр-міністра та член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко.

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«Очевидно, що при таких масштабах пошкоджень власних ресурсів для відновлення у нас не вистачить, тож маємо залучати зовнішнє фінансування. І це не лише гранти. Вони не профінансують весь обсяг необхідного відновлення і будівництва нової генерації», – сказав він.

Бойко наголосив, що енергосистема ще довго буде оговтуватись від наслідків ракетних обстрілів, а будь-яке нове пошкодження наносить їй більшу шкоду, ніж попередні. За його словами, потрібно створити зрозумілу економічну модель роботи енергоринку, яка не буде обтяжена регламентами і дозволить залучати інвестиції.

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«Наша задача сьогодні створити умови, щоб гроші шукали Україну», – підкреслив Бойко.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що енергосистема України змогла вистояти завдяки зусиллям енергетиків та солідарній підтримці країн ЄС. Також колишній міністр енергетики Іван Плачков вважає, що наступна зима може бути ще складнішою, якщо Україна не залучатиме кошти для ремонту енергосистеми.