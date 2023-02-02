Тримав у дивані: правоохоронці знайшли мільйон доларів у ексзаступника міністра оборони
На відео зафільмований момент вилучення коштів під час слідчих дій
Під час серпневих обшуків у фігуранта розслідування про шахрайство на закупках у Міноборони ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка у дивані правоохоронці знайшли майже мільйон доларів. Відео з обшуків оприлюднили журналісти «Української правди».
За словами джерел видання, це відео з помешкання Миронюка, на ньому зафільмований момент вилучення коштів під час слідчих дій.
На відео чоловік, ймовірно слідчий, дістає з бокової ніші біля дивана чи ліжка пачки грошей і складає їх на величезну купу.
Тим часом СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.
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