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Тримав у дивані: правоохоронці знайшли мільйон доларів у ексзаступника міністра оборони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Тримав у дивані: правоохоронці знайшли мільйон доларів у ексзаступника міністра оборони
У дивані ексзаступника міністра оборони Миронюка знайшли майже мільйон доларів
фото: defence-ua.com

На відео зафільмований момент вилучення коштів під час слідчих дій

Під час серпневих обшуків у фігуранта розслідування про шахрайство на закупках у Міноборони ексзаступника міністра оборони Олександра Миронюка у дивані правоохоронці знайшли майже мільйон доларів. Відео з обшуків оприлюднили журналісти «Української правди».

За словами джерел видання, це відео з помешкання Миронюка, на ньому зафільмований момент вилучення коштів під час слідчих дій.

На відео чоловік, ймовірно слідчий, дістає з бокової ніші біля дивана чи ліжка пачки грошей і складає їх на величезну купу.

Тим часом СБУ викрила ексначальника департаменту Міноборони на розтраті понад 100 млн грн державних коштів.

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Теги: шахрайство Міноборони Українська правда розслідування чоловік відео СБУ

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